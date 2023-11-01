Валерий Семенов: Строим на совесть — для людей

Одной из крупнейших строительных организаций Чувашии — акционерному обществу «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3» — исполнилось 55 лет. С его генеральным директором Валерием Семеновым беседуем о деятельности компании, горизонтах ее развития и гордых за свою профессию людях, которые создавали и продолжают писать славную историю стройтреста № 3.

Города малые, ответственность большая

— Валерий Пименович, рождение и становление стройтреста № 3 связывают с развитием малых городов республики — почему?

— Во второй половине 1960-х годов по всей республике, в том числе в малых городах, наблюдался строительный бум. Строительные управления, рассредоточенные по всей республике, начали испытывать сложности в оперативном управлении, в том числе трудности, связанные со снабжением, перемещением техники и т.д. Возникла необходимость перестройки всей системы управления организациями, занятыми возведением жилья, промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства в Канаше, Шумерле, Алатыре. И в ноябре 1968 года Минстроем СССР был издан приказ о создании в составе Чувашского территориального управления строительства Стройтреста № 3 для развития городов республики.

— И трест достойно справился с возложенной на него миссией…

— Промышленные объекты, многоквартирные жилые дома, школы, больницы, очистные сооружения… В городе Канаше, где я родился и вырос, с нашим трестом связано строительство таких крупных заводов, как автоагрегатный, авторемонтный, электропогрузчиков, градообразующих предприятий в Шумерле — комбината автофургонов и завода спецавтомобилей. Железнодорожные вокзалы в Алатыре, Шумерле, Вурнарах, ставшие для этих населенных пунктов архитектурными достопримечательностями, тоже построены строительным трестом № 3.

— Наверняка я не первый, кто задает вам подобный вопрос, тем не менее — спрошу: скажите, а есть объекты, которые особенно запомнились — своей сложностью или, быть может, тем, что были связаны с особенно высокой ответственностью?

— Каждый объект имеет свои сложности и накладывает определенную ответственность. В 1986 году нам поручили строительство сыродельного завода в городе Канаше. Предприятие достаточно большое, но сроки были сжатые, поэтому строительство шло бойко — в чистом поле за короткое время возвели стены, крышу. Чтобы продолжить внутренние отделочные работы в холодные месяцы, нужно отопление. Предусмотрена собственная котельная завода, но до ее ввода в действие ждать еще долго — что делать? И появилась идея — отапливать помещение с помощью паровоза! Благо железная дорога рядом: договорились с железнодорожниками, подогнали паровоз — и подали в помещение тепло, что позволило продолжить работы.

Вместе с тем была поставлена задача построить новые очистные сооружения Канаша — с появлением сырзавода мощностей старых очистных просто не хватило бы. И хотя срок сдачи завода был предусмотрен до конца года, очистные сооружения должны были заработать до наступления холодов, ибо технология очистки была основана на работе бактерий, которых нужно запустить в теплое время — чтобы до минусовых температур они успели размножиться и пошел процесс очистки. Работа была очень напряженная, объект жестко контролировался партийными органами. Еще на стадии строительства очистных к нам, помню, приезжал первый секретарь обкома партии Илья Павлович Прокопьев — лично интересовался ходом работ. И мы все успели — к началу сентября, на несколько месяцев раньше намеченного, запустили очистные, и завод тоже заработал вовремя.

Не было б в мире крепче гвоздей

— «Гвозди бы делать из этих людей» — именно таких людей, полагаю, имел в виду классик советской поэзии. Но со временем, к сожалению, заказов на строительство производственных объектов почти не стало? Как раз в то время, в начале 90-х, вы возглавили трест. Сложно было?

— Быть или не быть — по сути, вопрос стоял именно так. И мы сумели сохранить предприятие, коллектив которого в то время насчитывал порядка 1,2 тыс. человек. Удачно прошли приватизацию — распоряжением Госкомимущества Чувашии в декабре 1992 года было учреждено акционерное общество открытого типа «Строительный трест № 3». В его состав вошли семь генподрядных дочерних предприятий, которые имели в местах дислокации промышленные базы, железнодорожные ветки, необходимые для ведения строительства объектов…

— …Не только в Чувашии, но и за ее пределами.

— Нам тогда выбирать не приходилось, чтобы выжить, работали и в других регионах. Ездили в Москву и Подмосковье. Десятки объектов нами построены в Республике Коми. Безусловно, было нелегко, но люди верили в лучшее будущее, за что я им очень благодарен: во многом именно эта вера позволила нам выстоять и достичь нынешних высот.

— И какие они — те высоты?

— Стройтрест № 3 сегодня состоит в пуле ведущих строительных организаций Чувашии. За 55 лет трест построил более 1245 объектов, тем самым внес серьезную лепту в создание промышленного потенциала, нового архитектурного облика городов и населенных пунктов республики. Рад, что успешно продолжаем традиции: динамично развивающаяся компания с репутацией надежного партнера вносит существенный вклад в экономическое развитие региона, служит источником налоговых поступлений в бюджеты всех уровней — за 9 месяцев 2023 года организация заплатила налоги на сумму около 190 млн рублей.

Объем выполняемых строительно-монтажных работ ежегодно увеличивается за счет жилищного строительства, а также строительства объектов социально-культурного назначения. Основной объем жилищного строительства приходится на город Чебоксары. Только за последние 5 лет нами введено в эксплуатацию около 2500 квартир общей площадью 150 тыс. м2. Кроме жилья, за короткие сроки построены детский сад на 250 мест в Новом городе в Чебоксарах, уличный баскетбольный центр в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA) общей площадью 5200 м2, завершена реконструкция Чувашской государственной филармонии и т.д. В текущем 2023 году у нас очень большой объем выполняемых работ — одновременно ведутся работы на 25 строительных объектах.

Меняем облик городов

— Территорию выше здания Управления ГИБДД сегодня не узнать: своим преображением микрорайон обязан строителям стройтреста № 3 — вы туда принесли цивилизацию в буквальном смысле.

— Так и есть — неслучайно микрорайон «Новая Богданка» в 2023 году стал призером конкурса «Лучший жилой комплекс-новостройка в Чувашии» и занял почетное второе место. Там были сплошь старые 1-2-этажные здания. Из удобств — лишь газовое отопление — и это в 21-м веке в географическом центре столицы республики! Людей переселили, получили землю в аренду. В 2019 году был введен в эксплуатацию первый дом, а сегодня в наших 7 многоквартирных домах в этом новом микрорайоне проживают уже около 1,2 тыс. семей. Там предстоит построить еще несколько домов — и работы завершим.

От «Богданки» пойдем в сторону «Садового» — там тоже планируем возведение целой группы домов. Пока начали строительство первых двух многоэтажек, а затем будут еще пять 18-20-этажных высоток — такие же проекты, как на «Новой Богданке». И, что радует, людям нравится будущее жилье — охотно приобретают квадратные метры в этих домах. Строительство только еще на уровне первого этажа, но порядка 100 квартир уже успели купить.

— Как идет работа в МКР «Благовещенский»?

— Строили и будем строить. С целью развития микрорайона вошли в федеральную программу инвестиционно-бюджетного кредитования. За свой счет разработали проект строительства сквозной дороги для «Благовещенского». Сегодня асфальт заканчивается на ул. Чапаева, и ниже — тоже чуть ли не грунтовка, а новая дорога пойдет вниз мимо зданий районных прокуратур, судов по улицам Базарной, Металлистов и выйдет на ул. Дзержинского, тем самым откроет туда прямой проезд от ул. Гагарина.

— И дорогу сами будете строить?

— Да, в следующем году нужно ее построить, что позволит активизировать возведение жилья в этом микрорайоне. И на территории рядом с речным портом, ниже Вечного огня, тоже продолжим строительство. А еще в текущем году нами начато строительство общеобразовательной школы на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный». Ответственность, безусловно, огромная, сроки очень сжатые — объект нужно сдать уже в 2024 году, с задачей необходимо справиться.

Добротно, красиво и на века

— А малые города уже недостойны вашего внимания?

— Почему же — там мы тоже работаем. В 2018 году проведена реконструкция Духовно-просветительского центра в городе Алатырь. В 2019 году построен детский сад в Канаше. Административное здание прокуратуры в с. Комсомольское — тоже наших рук дело. Список можно продолжить.

И жилье строим. В том же Канаше, наконец, сдвинулся вопрос застройки территории между городом и так называемым БАМом. Обеспечение энергией, газом, строительство водопровода и т.д. — никто не готов был взвалить все это на себя. Федеральные средства, выделенные республике в счет инфраструктурных кредитов, позволили найти необходимое решение. Проектные работы мы выполнили за свой счет, приступили к строительству инфраструктуры. Параллельно начали возведение жилья. Первый дом уже сдаем, начали второй. Канашцы получат новый жилой микрорайон. Место хорошее, рядом — парк, и люди уже покупают квартиры.

— Значит, дома от стройтреста № 3 им нравятся — чем, как думаете, привлекают?

— Во-первых, мы строим дома с индивидуальным отоплением. Жители наших новостроек не дадут соврать: экономия на обогреве квартир и горячем водоснабжении получается существенная. Строим из кирпича — материала долговечного и экологичного, который позволяет применять интересные архитектурные решения, обеспечивать эффективный внешний вид зданий. Сегодня качественный облицовочный кирпич выпускается и в республике — используем продукцию завода «Кетра» компании «Тус». Правда, чтобы фасады домов были, скажем так, более интересными, разнообразными, нам нужен больший спектр цветов кирпича, поэтому материал для облицовки приходится возить и из других регионов.

А внутреннюю часть стены толщиной в два кирпича, да, сегодня полностью заполняем керамическими блоками «Кетры» — они высокотеплоэффективны. Раньше приходилось делать стены трехслойными — в качестве утеплителя использовали минплиту, пенопласт. Приходилось через каждые два этажа заливать железобетонный пояс, который еще и наружу «выглядывал» — портил облик здания.

Для обеспечения надежности высотных зданий кирпичное строительство комбинируем с монолитным. Для 9-10-этажных домов используем только кирпич, а в высотных домах в качестве несущих конструкций закладываем монолитный каркас — строим качественно и на века.

Миссия социальная — выполнимая

— Валерий Пименович, Глава республики Олег Николаев на недавней прямой линии рассказал душещипательную историю с обманутыми дольщиками, помочь которым удалось при поддержке стройтреста № 3. Можно узнать подробности?

— Я сам был удивлен — эти люди не могли получить оплаченные ими разным организациям квадратные метры еще в конце 90-х годов прошлого века. Тех горе-строителей давно уже нет — люди потеряли всякую надежду. К счастью, руководство республики не отмахнулось от них — разработать варианты решения предложило нам. Договорились о том, что мы выделяем квартиры в построенных нами домах. Взамен город дает нам в аренду земельный участок — с определенной скидкой по цене. Граждане получат хорошие квартиры в 10-этажном кирпичном доме с индивидуальным отоплением. Дом сдаем в этом году.

— И будет у людей в Новый год двойной праздник! Напрашивается вопрос про социальную миссию бизнеса…

— Компания всегда принимала и принимает самое активное участие в общественной жизни республики и городов своего присутствия. Ежегодно выделяем немалые средства на благотворительные цели. Общество стало одним из учредителей благотворительного фонда «Перле», принимало непосредственное участие в решении вопросов закупки медицинского оборудования в пандемию, сбора средства на гуманитарную помощь новым регионам России, поддержки участников СВО. Активно поддерживаем спортивную жизнь республики — футболистов, баскетбол, помогаем в организации различных турниров по вольной борьбе.

— Некоторые строительные компании практикуют временный набор работников: собрали, скажем, бригаду каменщиков на кладку, подняли стены, заплатили — все, до свидания!

— Поступая так, строительные компании, быть может, имеют солидную экономию в налогах, на других выплатах, но эти плюсы, убежден, не покрывают минусы. В любом случае — не наш вариант. Люди временные не обеспечивают соответствующее качество строительных работ, у них ответственности меньше. Отсюда страдает качество работ, стабильность в коллективе, хромает дисциплина. Потому у нас все работники, около 500 сотрудников, постоянные: с белой зарплатой, с полным соцпакетом.

— Сколько получает, например, хороший каменщик?

— В хорошие месяцы, когда погода не мешает, доходит и до 100 тыс. рублей. И монолитчики получают немногим меньше. Работа в нашем тресте привлекательна разными мерами поддержки членов коллектива. Например, они могут рассчитывать на скидку по цене квартиры, приобретаемой себе или членам своих семей. Размер скидки зависит от стажа работы в компании. Особое внимание — ветеранам предприятия. Мы им даже звание «Ветеран стройтреста № 3» присваиваем: со значком, удостоверением — все как полагается.

— Интересно, под каким номером удостоверение генерального директора — под первым?

— Скажу честно, не обращал внимания — надо будет посмотреть. Если намекаете на то, что я старейший в компании, то да — вы правы. В канашское СУ-6 я устроился вскоре после армии прорабом — в 1981 году. Так получилось, что все те, кто пришел в трест раньше меня, на заслуженном отдыхе. Есть еще два очень уважаемых «старожила» — главный диспетчер Наталия Васильевна Алексеева и водитель Владимир Васильевич Ермаков, но и они, как оказалось, трудовую биографию в стройтресте начали чуть позже меня.

— Ну а премии в честь юбилея предприятия будут?

— Обязательно.

Строитель — это звучит гордо!

— Сотрудники компании — какие они?

— Ответственные, добросовестные, трудолюбивые… Более 125 из них отмечены разными государственными наградами, более 55 удостоены почетных званий заслуженного строителя России и Чувашии, почетного строителя России — это говорит о многом.

Гордимся нашими каменщиками, которые второй год подряд одерживают победу в республиканском конкурсе «Лучший каменщик Чувашии». В прошлом году победу одержало звено в составе Алексея Петрянкина и Евгения Воробьева, а в этом — Владислав Еремеев с Виктором Якушовым. Бригадиры каменщиков Виталий Ильин, Вячеслав Кирюшин, Виталий Борисов, начальник нашего проектного отдела Марина Кубрина, главный технолог Денис Меркурьев и многие другие — все достойны добрых слов благодарности. Имен, которые приумножают славу стройтреста, десятки. Недавно одним указом звания заслуженного строителя Чувашии удостоены сразу два наших сотрудника — штукатур канашского управления Людмила Гаврилова и директор шумерлинского управления Алексей Кирюшин. Как видите, братья Кирюшины являются достойной династией, и таких фамилий в славном коллективе треста тоже немало.

— В том числе — Семеновы?

— Да (смеется). Брат Петр Пименович раньше работал главным инженером в канашском управлении, а в прошлом году возглавил его — справляется неплохо, управление заметно улучшило свои показатели. И дочь Екатерина с мужем тоже трудятся в тресте.

— Валерий Пименович, признавайтесь, часто заглядываетесь на построенные вами объекты — любуетесь ими?

— Есть такое… И не только я. Много лет назад как-то поехали с семьей в Канаш, и, проезжая мимо автовокзала, супруга сказала маленькой тогда дочери: «Смотри, это папа построил». И потом каждый раз, бывая там, дочь с гордостью говорила: папа построил! Согласитесь, это дорогого стоит. А еще недавно был случай. Сидим за столом — с представителями нашей отрасли обсуждаем строительные дела. И очень уважаемое должностное лицо, фамилию которого называть не стану, говорит, что здание, построенное нами около Калининского моста, пожалуй, самое красивое в Чебоксарах.

— Спорить с ним не будем… Что пожелаете коллегам в честь юбилея предприятия?

— Хочу выразить родному коллективу слова глубочайшей признательности и уважения за многолетний добросовестный труд и неоценимый вклад в наше общее дело. Желаю оставаться единой, дружной командой целеустремленных людей, которым все по плечу. Ну и, конечно же, крепкого здоровья, силы духа, счастья, благополучия сотрудникам и их семьям, а организации — дальнейшей продуктивной работы и новых профессиональных достижений на благо республики.