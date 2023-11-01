Штаб общественного наблюдения возобновил свою работу

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На Президентских выборах 2018 года в республике тоже работал штаб общественных наблюдателей. Фото Максима Васильева из архива редакции

Наблюдатели вычислят фейк

Как обеспечить процесс подготовки выборов того или иного уровня, их легитимность, соблюдение прав избирателя? Этот вопрос остро стоит и перед гражданским обществом, и перед органами власти. Хорошим помощником в проведении выборных кампаний в республике является Штаб общественного наблюдения. Вчера прошло организационное заседание Штаба, где обсудили планы будущей работы.
В состав штаба наблюдения за выборами вошли члены республиканской Общественной палаты и Экспертного клуба республики, представители Чувашского отделения Ассоциации юристов России, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и корпуса «За чистые выборы».
«В этом году Штаб начал работу с сентябрьских выборов. Сегодня мы возобновляем свою работу в преддверии Президентских выборов. Основная работа будет проводиться по доказавшей свою эффективность траектории, где основной акцент делается на обучении наблюдателей и объективной оценке выборов», — отметила руководитель республиканского ШОН Елена Кузьмина.
Впереди у Штаба большая работа по обучению наблюдателей, формированию территориальных штабов в муниципалитетах, подготовка и подписание соглашений о сотрудничестве с общественно-политическими силами. Главная миссия общественных наблюдателей — контроль над соблюдением избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей для всех участников избирательного процесса.

ЕЛЕНА КУЗЬМИНА,
руководитель ШОН Чувашии:
«Общественный штаб — открытая структура, готовая взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами: общественными организациями, профессиональными объединениями, региональными отделениями политических партий, заинтересованными экспертами, отдельными неравнодушными гражданами. Мы продолжим придерживаться главного принципа: площадка общественного штаба открыта для всех политических сил, кандидатов и СМИ».

В обучении общественных наблюдателей у ШОН есть хороший опыт. Только в 2020 и 2021 годах Штабом было подготовлено более двух тысяч человек. Как рассказала региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Ирина Иванова, учебная программа будет включать в себя три блока: организационный, юридический и информационный. «Программа обу-чения также включает в себя блоки по проведению общественными наблюдателями информационной работы в социальных сетях, — сообщила она. — Наблюдателям объясняется порядок работы по информированию ситуаций на участке и верификации фейковых новостей. Благодаря социальным сетям наблюдатели будут оперативно подтверждать или опровергать разную информацию в интернете о ситуациях на избирательных участках».
Немаловажную роль в работе Штаба играет Экспертный клуб республики. Председатель клуба Альберт Комахидзе отметил, что состав экспертов будет усиливаться новыми лицами. Планируются заседания с участием журналистов, партий и общественных организаций.
На заседании не обошли стороной и процедуру дистанционного электронного голосования. Группа по наблюдению за ДЭГ в 2024 году будет обеспечена стационарными рабочими местами с бесперебойным интернетом, так что IT-специалисты смогут контролировать ход дистанционного голосования без всяких технических проблем. В ШОН уверены — количество избирателей, желающих воспользоваться электронным способом голосования, в следующем году будет большим.

Опубликовано: 23 ноября 2023 г.
Тэги:
Выборы


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.