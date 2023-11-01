Штаб общественного наблюдения возобновил свою работу

Наблюдатели вычислят фейк

Как обеспечить процесс подготовки выборов того или иного уровня, их легитимность, соблюдение прав избирателя? Этот вопрос остро стоит и перед гражданским обществом, и перед органами власти. Хорошим помощником в проведении выборных кампаний в республике является Штаб общественного наблюдения. Вчера прошло организационное заседание Штаба, где обсудили планы будущей работы.

В состав штаба наблюдения за выборами вошли члены республиканской Общественной палаты и Экспертного клуба республики, представители Чувашского отделения Ассоциации юристов России, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и корпуса «За чистые выборы».

«В этом году Штаб начал работу с сентябрьских выборов. Сегодня мы возобновляем свою работу в преддверии Президентских выборов. Основная работа будет проводиться по доказавшей свою эффективность траектории, где основной акцент делается на обучении наблюдателей и объективной оценке выборов», — отметила руководитель республиканского ШОН Елена Кузьмина.

Впереди у Штаба большая работа по обучению наблюдателей, формированию территориальных штабов в муниципалитетах, подготовка и подписание соглашений о сотрудничестве с общественно-политическими силами. Главная миссия общественных наблюдателей — контроль над соблюдением избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей для всех участников избирательного процесса.

ЕЛЕНА КУЗЬМИНА,

руководитель ШОН Чувашии: «Общественный штаб — открытая структура, готовая взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами: общественными организациями, профессиональными объединениями, региональными отделениями политических партий, заинтересованными экспертами, отдельными неравнодушными гражданами. Мы продолжим придерживаться главного принципа: площадка общественного штаба открыта для всех политических сил, кандидатов и СМИ».

В обучении общественных наблюдателей у ШОН есть хороший опыт. Только в 2020 и 2021 годах Штабом было подготовлено более двух тысяч человек. Как рассказала региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Ирина Иванова, учебная программа будет включать в себя три блока: организационный, юридический и информационный. «Программа обу-чения также включает в себя блоки по проведению общественными наблюдателями информационной работы в социальных сетях, — сообщила она. — Наблюдателям объясняется порядок работы по информированию ситуаций на участке и верификации фейковых новостей. Благодаря социальным сетям наблюдатели будут оперативно подтверждать или опровергать разную информацию в интернете о ситуациях на избирательных участках».

Немаловажную роль в работе Штаба играет Экспертный клуб республики. Председатель клуба Альберт Комахидзе отметил, что состав экспертов будет усиливаться новыми лицами. Планируются заседания с участием журналистов, партий и общественных организаций.

На заседании не обошли стороной и процедуру дистанционного электронного голосования. Группа по наблюдению за ДЭГ в 2024 году будет обеспечена стационарными рабочими местами с бесперебойным интернетом, так что IT-специалисты смогут контролировать ход дистанционного голосования без всяких технических проблем. В ШОН уверены — количество избирателей, желающих воспользоваться электронным способом голосования, в следующем году будет большим.