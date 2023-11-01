Проблемы со зрением не помешали жителю Самары вычислить доверчивых чебоксарцев

В столицу Чувашии самарчанин приехал на консультацию к офтальмологам, но встретив в баре словоохотливого деда, решил, что визит в клинику может подождать. 85-летний пенсионер предложил приезжему выпить, потом доехать вместе на такси, беззаботно доверив первому встречному свою банковскую карту. Пока загулявшего старика отчитывали домашние, его сопровождающий незаметно «слился» вместе с картой пожилого человека. Позже со счета чебоксарца злоумышленник похитил 30 тысяч рублей.

Довольно дорого обошлось знакомство с «пациентом» из Самары и 81-летнему любителю крепких спиртных напитков. Составив горожанину компанию, мужчина попросил обменять его банкноты на более крупные, но и вместо настоящих денежных знаков подсунул простаку сувенирную продукцию. Разжившись таким образом еще 8 тысячами, «гастролер» отбыл на родину, так и не попав к глазным врачам.

Через месяц ранее судимому жителю Самары пришлось вернуться в Чувашию в сопровождении полицейских из отдела полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары. Подозреваемого в совершении тяжких преступлений заключили под стражу. А с учетом того, что 35-летний фигурант всего лишь полгода назад освободился из колонии и снова «проштрафился», в ближайшей перспективе у него только виды на камеру в местах не столь отдаленных. При желании все же увидеть мир во всех его красках «джентльмену удачи» явно придется пересмотреть свое поведение через призму закона…