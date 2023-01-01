Планерка Главы: урожай-2023, профилактика лесных пожаров, опасный лед

Валовой сбор зерна в республике в нынешнем сезоне составил 934 тыс. тонн. Цифру озвучил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, докладывая о предварительных итогах уборочных работ на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести детальный анализ результатов жатвы, прежде всего в части разницы урожайности зерна в разрезе муниципальных округов.

Общая посевная площадь нынче составила 547,4 тыс. гектаров, в том числе более 302 тыс. гектаров — зерновые и зернобобовые культуры. Обстановку подпортила засуха в ряде округов, в связи с чем на их территориях в июле был введен режим ЧС. Не удалось избежать гибели посевов на площади 5,3 тыс. гектаров, пострадали 49 сельхозпроизводителей в 6 округах на общую сумму ущерба более 100 млн рублей. Тем не менее в бункерном весе собрано более 965 тыс. тонн зерна — это третий по объему в истории республики урожай. По темпам валового сбора зерна Чувашия на пятом месте в ПФО и выше чем в среднем по стране.

Лидерами по намолоту являются Алатырский, Яльчикский, Канашский, Цивильский округа, они же в передовых и по урожайности. Алатырцы получили с каждого гектара в среднем 39 центнеров, цивиляне — 38 центнеров. Тогда как в Мариинско-Посадском и Моргаушском округах урожайность в пределах 29 центнеров. Еще не так давно такой показатель считался высоким — средняя урожайность за последние 20 лет составляла всего лишь 20 центнеров, а сейчас, как видно, почти 40 центнеров не предел.

Цифра Более 965 тыс. тонн составил валовой сбор зерна в Чувашии в минувшем уборочном сезоне.

По словам министра, валовой сбор всех основных сельскохозяйственных культур превысит средние значения за три года. Неубранных площадей не останется, заверил он. Технические культуры убраны с площади 35 тыс. гектаров, их собрано 32,8 тыс. тонн против 29,6 тыс. тонн в прошлом году. Завершена уборка картофеля, урожайность клубней составила 244,7 центнера с гектара, что на 3% больше прошлогоднего. Также завершена уборка хмеля — сбор шишек превысил прошлогодний уровень.

Олег Николаев поручил провести тщательный анализ ситуации с урожайностью сельхозкультур по округам. Почему одни ставят рекорды, а другие топчутся на месте, получая столько же ресурсов поддержки. В очередной раз обращено внимание на углубление переработки сельхозпродукции в контексте создания и развития агрегаторов. То есть точек ее сбора и дальнейшего продвижения на рынках, прежде всего овощей, картофеля, молока. «Здесь стоит задача — готовить площадки, нацеливать фермеров производить востребованную продукцию, — сказал Глава. — Мы готовы двигаться в поддержке тех или иных инвестиционных проектов».

ПОРУЧЕНИЕ.

Неблагоприятная статистика лесных пожаров требует тщательного расследования и анализа их причин.

И. о. министра природных ресурсов и экологии Елена Хомченко доложила об итогах нынешнего пожароопасного сезона в лесах и о задачах на сезон предстоящий.

С начала сезона было зафиксировано 19 пожаров на общей площади более 20 гектаров. В прошлом году случилось 10 пожаров на площади 4,7 гектара. Основной причиной остается пресловутый человеческий фактор, в том числе отмечен один поджог, виновник которого не установлен. В сравнении с другими регионами ПФО республика числится тем не менее не в худших.

Региону установлен целевой показатель сокращения числа пожаров. На 2023 год он на уровне 40,5 гектара, показатель считается достигнутым, если не допущено крупного возгорания и они потушены в первые сутки. Именно так выглядит ситуация в Чувашии.

Главным в устранении пожароопасности является наземный мониторинг патрульными группами, использовались также видеосистемы. С помощью этих инструментов было обнаружено 11 пожаров, 8 пожаров потушены после сообщений граждан, что говорит об эффективности работы среди населения. Инспекторами проведено более 5 тыс. рейдов. К административной ответственности привлечено 43 физических лица на общую сумму 988 тыс. рублей.

Накануне предстоящего сезона ставится задача обеспечить противопожарные службы нужным оборудованием, привести численность состава бригад в соответствие с установленными нормативами, резюмировала докладчик. Глава республики указал на необходимость тщательного анализа причин лесных пожаров.

ПОРУЧЕНИЕ.

В профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах следует использовать методику кнута и пряника, активнее применяя ужесточение наказания за нарушения правил поведения на воде.

На водных объектах наступает сезон «опасного льда», сопряженный с различными ЧП. О том, какие меры предпринимаются для обеспечения прохождения сезона с минимальными издержками, рассказал председатель ГКЧС Сергей Павлов. Соответствующие методические указания разработаны и доведены до всех органов власти. В ближайшее время в каждом округе намечено провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям с участием республиканской поисково-спасательной службы.

На 30 октября на водных объектах зарегистрировано 28 происшествий, в которых утонули 29 человек. В 2022 году было соответственно 33 и 35, в том числе 4 ребенка. В прошлый осенне-зимний период на воде погибли двое. Главные причины — пренебрежение мерами безопасности. В памяти еще ЧП с возможным массовым провалом под лед в акватории Волги близ Новочебоксарска, где на оторвавшейся льдине находились более 30 человек. Благодаря слаженной работе спасателей трагедии удалось избежать. Беспечных рыбаков, конечно, наказывают штрафами — составлено 11 протоколов об административном наказании, в основном на жителей Новочебоксарска и Ядрина. Глава заметил, что это явно не все нарушители, кому-то удалось увильнуть… Поэтому тут нужна политика кнута и пряника — и словесные увещевания, и ужесточение наказания, сказал Глава.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова рассказала о подготовке к двум крупным событиям — XXXIII Международному оперному фестивалю имени М.Д. Михайлова, которому в этом году исполняется 130 лет, и I Международному фестивалю национальных театров, приуроченному к 100-летию народной артистки СССР Веры Кузьминой.