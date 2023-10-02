В Чебоксарах нынешней зимой заработают 16 хоккейных площадок

В 12 из них можно будет взять напрокат коньки.

В ходе подготовительных работ проведена уборка хоккейных площадок от мусора, листвы и травы, сообщили на планерке в администрации города. Заключены договоры с управляющими компаниями на поставку электроэнергии и холодной воды для обслуживания дворовых хоккейных коробок. Площадки обследованы, запланирован частичный ремонт на хоккейной площадке по улице Б. Хмельницкого, 111. Намечено также составить график работы всех хоккейных коробок и катков и разместить его на сайте Чебоксар и в социальных сетях.