Контрольно-ревизионные органы Минфина России: 100 лет развития и совершенствования

Контрольно-ревизионные органы Минфина России отмечают знаменательную дату — 100-летнюю годовщину своего создания

Их история началась 23 октября 1923 года. Именно тогда — сто лет назад — в составе Народного комиссариата финансов СССР было создано Финансово-контрольное управление с территориальными органами в регионах, а в 2016 году в рамках совершенствования госконтроля функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере были переданы Федеральному казначейству.

В преддверии юбилея руководитель Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике Олимпиада Ананьева рассказала об истории развития системы государственного внутреннего контроля.

— Олимпиада Николаевна, расскажите, пожалуйста, нашим читателям об истории развития контрольно-ревизионных органов Минфина России в Чувашии.

— В течение века система контроля Минфина России непрерывно развивалась и неоднократно реформировалась: совершенствовались структура и порядок работы контрольно-ревизионных органов, расширялся перечень их задач и функций, изменялись методы осуществления контроля и численность ревизорского аппарата. Неизменным оставалось одно: цель деятельности — это защита интересов государства и общества в финансово-бюджетной сфере.

В Чувашии история территориальных органов государственного финансового контроля началась с циркуляра Народного комиссариата финансов СССР, которым предписывалось «немедленно сформировать контрольно-бухгалтерские управления…». На период организационных мероприятий функции контрольно-бухгалтерского управления выполняло Сметно-бухгалтерское управление финотдела республики. Оно должно было осуществлять сплошные документальные проверки исполнения государственного бюджета и обеспечивать экономию государственных средств. Управление в полной мере стало функционировать с 1 марта 1924 года.

В июле 1938-го был создан аппарат старшего контролера-ревизора, где работал тридцать один контролер-ревизор, в том числе в республиканском аппарате — шесть, в районных финансовых отделах — двадцать пять.

С декабря 1949 года аппарат старшего контролера-ревизора преобразован в аппарат главного контролера-ревизора, а затем, с мая 1956 года, — в аппарат главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РСФСР по Чувашии.

Важным этапом в развитии КРУ является 1998 год, когда за Контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Российской Федерации в Чувашской Республике был закреплен статус самостоятельного юридического лица и территориального контрольно-ревизионного органа Минфина России.

В ходе административной реформы 2004 года произошла реорганизация контрольно-ревизионных органов. Департамент государственного финансового контроля с территориальными контрольно-ревизионными управлениями и Департамент валютного контроля с региональными управлениями валютного контроля были выведены из структуры Министерства финансов России. На их базе были сформированы Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и ее территориальные органы, в том числе Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Чувашской Республике.

После реформы проверки стали проводиться только в отношении организаций, являющихся получателями средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и использующих имущество, находящееся в федеральной собственности. При этом полномочия контрольного органа дополнены контролем за осуществлением валютных операций, внешним контролем качества работы аудиторских организаций, а также контролем и надзором за республиканскими и муниципальными органами финансового контроля.

2 февраля 2016 года в соответствии с Указом Президента России полномочия Росфиннадзора по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству.

Первоочередными задачами, стоящими перед казначейством республики, на тот момент являлись обеспечение непрерывности внутреннего государственного контроля в финансово-бюджетной сфере и максимальное сохранение кадровых ресурсов упраздняемого Территориального управления Росфиннадзора. Сегодня с уверенностью можно сказать, что поставленные задачи казначейством успешно выполнены. В штате контрольно-ревизионного отдела трудятся как бывшие сотрудники Территориального управления Росфиннадзора в Чувашии, так и молодые специалисты, перенимающие накопленный опыт контрольно-ревизионной деятельности.

— А каковы основные функции Управления Федерального казначейства как органа внутреннего государственного финансового контроля?

— Контролерами-ревизорами Управления проводятся плановые и внеплановые проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности, обследования на предмет соблюдения бюджетного законодательства, а также соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, выполнения условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

Контрольные мероприятия осуществляются как в отношении органов государственной власти, местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений, так и в отношении любых других организаций, являющихся получателями средств из федерального бюджета.

По результатам проверок, ревизий и обследований составляются соответствующие акты и заключения, объектам контроля направляются представления или предписания об устранении выявленных нарушений.

В случае выявления признаков административного правонарушения должностными лицами составляются протоколы об административных правонарушениях и осуществляется производство по делам об административных правонарушениях.

— Как изменилась практика осуществления госфинконтроля после передачи полномочий в этой сфере Федеральному казначейству?

— Существенно усовершенствована методология проведения контрольных мероприятий и реализации их результатов.

Для повышения эффективности государственного финансового контроля и снижения административной нагрузки на объекты контроля Управлением активно реализуется риск-ориентированный подход в осуществлении контрольной деятельности.

В упрощенном понятии риск-ориентированный подход предполагает снижение количества контрольных мероприятий в зонах, где риск выявления нарушения ниже, и рост интенсивности контроля в зонах повышенного риска.

Успешной реализации концепции риск-ориентированного подхода способствует унификация и стандартизация деятельности по внутреннему государственному финансовому контролю. В 2020 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утверждено семь федеральных стандартов, регламентирующих деятельность всех органов внутреннего госфинконтроля в стране начиная от планирования и проведения проверок, заканчивая реализацией их результатов. Установление единых для всех контрольных органов правил проведения контрольных мероприятий делает контроль в финансово-бюджетной сфере не только эффективным, но и более открытым, прозрачным и предсказуемым, способствует рациональности распределения трудовых, финансовых и материальных ресурсов.

Для обеспечения объективного рассмотрения материалов контрольных мероприятий и принятия решений по реализации результатов проверок в 2016 году была создана Контрольная комиссия Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике. На заседания Контрольной комиссии приглашаются представители объектов контроля. Это позволяет не только выработать решения по реализации материалов проверок, но и разобраться в причинах допущенных нарушений объектами контроля и предотвратить подобные нарушения в дальнейшем.

— В современном обществе развитие всех сфер его жизнедеятельности в значительной степени определяется уровнем цифровизации процессов. А как обстоят дела с автоматизацией и информатизацией в госфинконтроле?

— С передачей полномочий по контролю и надзору органам казначейства у контролеров-ревизоров появилась возможность использования данных, содержащихся в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство. Это улучшило качество планирования и проведения контрольных мероприятий.

Сегодня планирование контрольных мероприятий, предпроверочный анализ и проведение проверок осуществляются Управлением с использованием государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», единой информационной системы в сфере закупок и автоматизированной системы Федерального казначейства.

Благодаря специальной подсистеме финансового контроля в системе «Электронный бюджет» автоматизированы процессы планирования, подготовки и организации контрольных мероприятий, а также формирования различных аналитических форм и отчетности, создана единая база информации и документов о результатах контрольных мероприятий.

В настоящее время Федеральное казначейство является оператором Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), которой пользуются все без исключения государственные и муниципальные заказчики. Реализованный на базе данной системы в 2021 году модуль Риск-мониторинга позволяет значительно минимизировать трудовые и временные затраты контролеров-ревизоров при проверке закупок. Указанная подсистема ЕИС на постоянной основе анализирует все закупки и автоматически выявляет признаки и риски нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок на всех этапах закупочного процесса. Но более важно то, что она дает возможность своевременно обнаружить риски нарушений и пре-дупредить их совершение путем взаимодействия органа контроля с заказчиками без проведения контрольных мероприятий.

Еще раз подчеркну, конечная цель государственного финансового контроля состоит не в выявлении нарушений и поиске виновных, а в предотвращении бюджетных нарушений, оказании помощи объектам контроля по предупреждению их возникновения в будущем.

— Взаимодействует ли при осуществлении контроля Управление с другими госорганами?

— Безусловно, выстраивание межведомственного взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами является одним из важнейших аспектов обеспечения эффективной контрольной деятельности. В частности, Управлением заключены соглашения о взаимодействии с прокуратурой республики, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и Министерством внутренних дел.

Организован обмен информацией о выявленных нарушениях, рисках и признаках нарушений практически со всеми контрольно-надзорными органами. Кроме того, в 2022 году Федеральное казначейство предоставило доступ к Риск-мониторингу Федеральной антимонопольной службе, Счетной палате Российской Федерации, Контрольно-счетным палатам субъектов Российской Федерации, органам государственного финансового контроля субъектов и органам прокуратуры.

— 100-летний юбилей контрольно-ревизионных органов Минфина России — это значимый праздник для всей страны. Что бы вы хотели пожелать коллегам?

— Важно не останавливаться на достигнутом. В нашем арсенале имеются значительная информационная и методологическая база, опыт внедрения в работу новых автоматизированных систем, кадровый потенциал, что, надеюсь, позволит нам и дальше развиваться, оперативно решая поставленные перед нами задачи.

Сердечно поздравляю ветеранов и коллег со 100-летием со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина России! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешной реализации поставленных задач и достижения запланированных целей.

Беседовала Светлана Смирнова

Фото из архива Федерального казначейства по Чувашской Республике