Врач-кардиолог посоветовала отказаться от булок и пересесть на велосипед

«Кручу педали — думаю о сердце»

Беречь сердце нужно смолоду, часто повторяют врачи. Но мы задумываемся об этом лишь тогда, когда уже невыносимо болит и колет. А ведь сердечные болезни в последнее время заметно помолодели, отмечают специалисты, сердце современного человека изнашивается быстрее. О том, почему о здоровье сердца нужно заботиться не раз в году, а на протяжении всей жизни, рассказала врач-кардиолог терапевтического отделения Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн Алина Павлова.

— Сами мы вряд ли пойдем в больницу, пока в груди не заколет. Диспансеризация поможет обнаружить проблемы с сердцем?

— Конечно, диспансеризация — самый простой способ выявить сердечно-сосудистые заболевания. Пациент, как правило, проходит анкетирование, отвечает на вопросы медиков, которые в свою очередь пытаются выяснить, бывает ли у него повышенное артериальное давление и стенокардия напряжения, то есть случаются ли приступы боли в груди, когда он сильно о чем-то переживает, физически напрягается или переутомляется. Уже по этому опросу можно заподозрить у человека ишемическую болезнь сердца. Во время обследования пациента определяется уровень холестерина, глюкозы, проводится электрокардиография, а потом его консультирует врач-терапевт и выявляет сердечно-сосудистый риск по так называемой шкале «SCORE» (она позволяет оценить риск гибели человека от сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 10 лет). Если пациент находится в зоне высокого или очень высокого риска, то уже на начальном этапе приходится назначать более «агрессивное» лечение. Самое главное, рассказать пациенту о тех факторах, которые могут усугубить болезнь.

— У каких людей потенциально выше сердечно-сосудистый риск и можно ли его как-то снизить?

— Среди устранимых факторов риска прежде всего стоит отметить вредные привычки. Например, курение вызывает повреждение внутренней сосудистой стенки. Когда такое происходит, холестерин начинает вести себя как пластилин. Он приклеивается к месту поражения, якобы «заживляя» стенку, но из-за этого процесса начинает прогрессировать атеросклеротическая болезнь сердца, раньше появляется гипертоническая болезнь. Естественно, все эти процессы приводят к новому уравнению: гипертония и атеросклероз вкупе уже могут вызвать ишемическую болезнь сердца, а в будущем привести к инфаркту, инсульту.

АЛИНА ПАВЛОВА, врач-кардиолог: «Летом я ездила на работу на велосипеде. Некоторые мои пациенты специально ждали меня возле госпиталя. А при встрече расспрашивали: «Откуда едете, сколько проезжаете?» Пусть мой активный образ жизни послужит им примером».

Часто проблемы с сердцем могут быть и у тех, у кого повышены холестерин, сахар в крови. Если у человека выявлен сахарный диабет, он автоматически попадает в список повышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. В этой же группе тучные люди, с ожирением, те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Чтобы снизить сердечно-сосудистый риск, нужно уделять физической активности как минимум полчаса в день.

— Что еще поможет уменьшить риск получить когда-нибудь инфаркт или инсульт?

— Нужно менять образ жизни. Скажем, на работу можно ходить пешком. Или выходить пораньше, чтобы сначала пройтись полчаса и потом садиться в транспорт. Полезно гулять во время обеденного перерыва, если есть такая возможность. Даже пять минут регулярной интенсивной нагрузки может снизить на 20-30% сердечный риск.

Но наша главная цель — разъяснить людям, что они сами ответственны за свое здоровье. Я пациентам периодически говорю: «Каждый день нужно задаваться вопросом: что я сделал сегодня для своего здоровья? Поставить пусть небольшую выполнимую цель. Особенно если заболевание уже возникло, нужно прислушаться к советам лечащего врача и надеяться не только на лекарства, но также и на себя. Важно сформировать сбалансированное питание, исключить булки, торты, пирожные, белый хлеб. Убрать жирное, жареное, соленое. Жиры должны быть в рационе, но их лучше получать из таких продуктов, как орехи, семечки, допускается оливковое масло до столовой ложки в день. И стоит отказаться от частых перекусов.

— А почему перекусы вредны?

— В основе всех сердечно-сосудистых заболеваний часто стоит инсулинорезистентность — то есть состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к инсулину. Оно часто развивается, когда люди постоянно перекусывают и получают быстрые углеводы в избытке. Это может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза, в том числе коронарных сосудов, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, ишемического инсульта.

Кстати, человек может и не замечать этой проблемы. Спрашиваешь пациента, сколько раз в день питаетесь? Он отвечает: «Раза три». А на деле оказывается, что между полноценными приемами пищи он еще 5-6 раз перекусывает: то кусочек хлеба, то печенье.

При этом даже по анализам ситуация может оставаться в целом неплохой, и только уровень гликогемоглобина может показать, что пациент идет к преддиабету.

— Пациенты часто нуждаются в примере. А вы сами ведете здоровый образ жизни?

— Я давно пересмотрела свое питание, стараюсь быть физически активной. Летом мы с мужем купили велосипеды, и я стала ездить на работу на личном двухколесном транспорте. Некоторые пациенты по утрам даже стали меня встречать возле госпиталя. Интересовались, откуда еду, сколько километров проезжаю. Меня радует, что я многих из своего окружения убедила отказаться от перекусов, в особенности от хлебобулочных изделий и сладостей. В таком режиме живу я и сама. Не стоит ждать определенного возраста — 30, 40, 50 лет и так далее, начните заботиться о здоровье прямо сейчас, пока еще можно использовать простые меры профилактики. Чем старше человек, тем ситуация становится сложнее.

Беседовала Елена Державина