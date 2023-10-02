Государство и предприниматели должны слышать друг друга

Короткий путь для инвестора

Закрепить понятие «ответственный инвестор» на федеральном уровне — с таким предложением выступил Глава Чувашии Олег Николаев на прошедшем в Нижнем Новгороде пленарном заседании межрегионального форума по реализации регионального инвестиционного стандарта.

«Предлагаю подумать над введением понятия «ответственный инвестор». Мы понимаем, что много делаем для инвестора и дальше будем делать, но, к сожалению, сейчас ведется большая работа по ликвидации портфеля объектов незавершенного строительства, таких случаев тысячи в стране. Очевидно, что многие из них возникли в том числе из-за того, что инвесторы и государство не смогли правильно наладить работу, и инвестор не выполнил свои обязательства, «бросил» объект и ушел», — пояснил Глава Чувашии.

Олег Николаев отметил, что принятая в 2023 году Концепция устойчивого развития республики позволяет формировать благоприятную инвестиционную среду и условия для успешного предпринимательства. «В рамках задач, поставленных Президентом России, мы определили, какие должны реализовать концептуальные стратегии по отраслям, направлениям и территориям. Сформировали инвестиционные ниши по созданию, например, сети очистных, сети электрических зарядных станций для автомобилей. Проработали также ряд других направлений, которые уже сформированы как инвестиционные площадки», — сообщил Глава республики. В этом ключе ведется и разработка стандарта «ответственного инвестора». Такой предприниматель может иметь поддержку при госзакупках, ведении экспортной деятельности, предпринимательства в целом.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на форуме было также отмечено, что наша республика в 2022 году первой в России разработала инвестиционные профили всех муниципалитетов — с ориентацией на рынки и отрасли специализации. А для развития необходимых компетенций при привлечении инвестиций введена практика предоставления успешным муниципалитетам грантов Главы Чувашии. «Мы поняли, где и в чем силен тот или иной муниципалитет, смогли составить планы их развития и сформировать под это команду, подключить бизнес», — рассказал Олег Николаев.

Глава Чувашии заявил, что благодаря внедрению принципа клиентоцентричности в республике стал возможен индивидуальный подход к каждому потенциальному инвестору. Для повышения доступности господдержки ему предлагается подробный «клиентский путь». Так, предприниматель в личном кабинете инвестиционного портала имеет возможность получить до 17 мер поддержки.