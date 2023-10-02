Совет отцов Чувашии убедил Главу республики учредить новую награду

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Хороший отец — это друг, мудрый наставник и пример для своих детей. Фото Валерия Панфилова

Хорошего папу узнаем по знаку

Предложение о важности поощрения мужчин, показывающих пример достойного отцовства, прозвучало на очередном круглом столе участников общественного движения. Идею награждения памятной наградой «Знак отцовской славы Чувашской Республики «Атте» (в переводе с чувашского языка — «Отец») Олег Николаев одобрил. «Правительство Чувашской Республики поддержит и предложит свое видение по сопутствующим формам поддержки. Знак полностью соответствует градациям, изложенным в системе государственных наград», — отметил он.

У членов отцовского Совета уже есть вариант дизайна новой награды. Фото Валерия Панфилова

Сегодня Совет отцов проводит серьезную работу по популяризации примеров хорошего отцовства. Поддерживает дружные семьи, тиражирует достойные примеры воспитания детей. И словно некий общереспубликанский «родительский комитет» — делает Чувашию сильнее, обращая внимание на сферы, где требуется вмешательство мужчин. Сейчас в зоне особого внимания родительского сообщества — подростковая преступность. Детей втягивают в незаконный оборот наркотиков, по-прежнему притягательна для неокрепших юных умов «вейп-индустрия». И очень важно вовремя среагировать на новые вызовы — пока не стало слишком поздно.
На опережение сработали «отцы» и с предложением помочь в демографической ситуации в регионе. Несмотря на соблазн пошутить на эту тему — все вполне серьезно, речь идет о мероприятиях по заботе о «мужском здоровье». Тут в Чувашии весьма обширное поле для работы — говоря проще, многие папы себя не берегут! Проект по охране репродуктивного здоровья у мужчин направлен на внедрение принципиально новой модели оказания медицинской помощи — «Медицина «4П» (предсказательная, профилактическая, персонализированная, партнерская). Внедрение такого алгоритма заботы о мужском здоровье уже позволило перейти от оказания помощи по обращениям пациентов к принципу раннего выявления проблем, улучшить качество и доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Кстати

Важнейшая грань работы Совета отцов — поддержка участников СВО. Именно усилия организации позволили отправить нашим бойцам целый комплекс средств связи. Не просто набор раций — а по сути, целую систему закрытого обмена информацией. И такая работа не прекращается.

Опубликовано: 16 октября 2023 г.


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