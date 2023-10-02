Совет отцов Чувашии убедил Главу республики учредить новую награду

Хорошего папу узнаем по знаку

Предложение о важности поощрения мужчин, показывающих пример достойного отцовства, прозвучало на очередном круглом столе участников общественного движения. Идею награждения памятной наградой «Знак отцовской славы Чувашской Республики «Атте» (в переводе с чувашского языка — «Отец») Олег Николаев одобрил. «Правительство Чувашской Республики поддержит и предложит свое видение по сопутствующим формам поддержки. Знак полностью соответствует градациям, изложенным в системе государственных наград», — отметил он.

Сегодня Совет отцов проводит серьезную работу по популяризации примеров хорошего отцовства. Поддерживает дружные семьи, тиражирует достойные примеры воспитания детей. И словно некий общереспубликанский «родительский комитет» — делает Чувашию сильнее, обращая внимание на сферы, где требуется вмешательство мужчин. Сейчас в зоне особого внимания родительского сообщества — подростковая преступность. Детей втягивают в незаконный оборот наркотиков, по-прежнему притягательна для неокрепших юных умов «вейп-индустрия». И очень важно вовремя среагировать на новые вызовы — пока не стало слишком поздно.

На опережение сработали «отцы» и с предложением помочь в демографической ситуации в регионе. Несмотря на соблазн пошутить на эту тему — все вполне серьезно, речь идет о мероприятиях по заботе о «мужском здоровье». Тут в Чувашии весьма обширное поле для работы — говоря проще, многие папы себя не берегут! Проект по охране репродуктивного здоровья у мужчин направлен на внедрение принципиально новой модели оказания медицинской помощи — «Медицина «4П» (предсказательная, профилактическая, персонализированная, партнерская). Внедрение такого алгоритма заботы о мужском здоровье уже позволило перейти от оказания помощи по обращениям пациентов к принципу раннего выявления проблем, улучшить качество и доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Кстати

Важнейшая грань работы Совета отцов — поддержка участников СВО. Именно усилия организации позволили отправить нашим бойцам целый комплекс средств связи. Не просто набор раций — а по сути, целую систему закрытого обмена информацией. И такая работа не прекращается.