После кражи с чужой банковской карты злоумышленница пыталась спрятаться в шкафу

Пенсионерка из Новочебоксарска потеряла свою банковскую карту, а потом обнаружила, что кто-то отправился с ней по магазинам. 67-летняя женщина сообщила об этом в полицию. В тот же вечер сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новочебоксарску раскрыли это преступление. Автопатруль отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новочебоксарску в составе Артема Петрова, Ивана Кочетова и стажера Ксении Васильевой выяснил, в каких торговых точках происходило списание, а потом по видеокамерам определил даму, которая пользовалась картой потерпевшей. Покупала подозреваемая в несколько заходов, чтобы не вводить пин-код, и в основном алкоголь.

Не привлекая другие службы, патрульные установили адрес, где могла находиться эта любительница крепких напитков, и сразу отправились туда. Объект розыска нашелся… в шкафу — именно там 37-летняя новочебоксарка искала укрытие от справедливого возмездия за содеянное. А затем полицейский-водитель Иван Кочетов обнаружил под ковром и припрятанную карту пенсионерки, с которой злоумышленница потратила в общей сложности чуть больше 3 тысяч рублей.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ.