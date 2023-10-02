Живая жизнь Федота Сычкова

Одно из ярчайших художественных событий этой осени, сравнимое с гастролями из МХТ или Мариинки – выставка Федота Сычкова, которую в художественный музей привезли из Саранска. Это тот самый случай, когда основная часть работ большого и известного художника хранится не в ГТГ или Русском музее, а у него на родине – в Мордовии.

Полотна Сычкова, озаренные светом улыбок румяных сельских красавиц, известны каждому с детства – по репродукциям в альбомах и учебниках. А вот теперь есть возможность увидеть их своими глазами и рассмотреть поподробнее. Произведения мордовские музейщики подобрали таким образом, чтобы показать и раннее творчество (художник учился в Петербурге в первой половине 1880-х, а писать начал еще раньше – делал портреты односельчан в родном Кочелаеве), и самые знаменитые работы 10-30-х, и поздние, которые Федот Васильевич написал на закате дней, когда уже слабело зрение, но не любовь к жизни и страстное стремление запечатлеть ее красоту.

«Для региональных музеев организация межмузейной выставки сопряжена с определенными сложностями, — рассказывает главный хранитель музея имени С.Д. Эрьзи Надежда Белова. — Но мы их преодолеваем, потому что Федот Васильевич – художник радости, и должен нести ее людям, его должны видеть. С его благословения выставки наши успешно путешествуют по регионам – в последнее время мы были в Ульяновске, в Пензе, в Рязани. В следующем году планируется большая выставка в Санкт-Петербурге, в Русском музее – туда нам предстоит вывезти почти всю постоянную экспозицию».

В его манере сочетаются лучшие образцы искусства передвижников и французской пленэрной живописи, а в центре внимания оказываются простые люди – жители села Кочелаево. Окончив Высшее художественное училище при Академии художеств по мастерской батальной живописи, Сычков больше был известен как портретист и заслужил высокую оценку Ильи Репина, которого считал своим главным учителем. До революции успел побывать в Европе (вместе с женой Лидией Васильевной путешествовал по Италии, Франции, Германии), экспонировался на крупных российских и международных выставках. Но в 1917 году его мастерскую практически разгромили, картины уничтожили, и ему ничего не оставалось, как вернуться в Кочелаево, завести корову и заняться сельским хозяйством. Сегодня Сычкова считают основоположником профессионального искусства в Мордовии.

Главные герои его полотен – детвора, с которой у художника всегда были теплые отношения, и девушки в ярких национальных костюмах. «Писал он быстро и хорошо, — объясняет куратор выставки Людмила Бертяева. — Дети охотно позировали ему, и не за бесплатно – он сам назначал цену, и мог отдать деньгами, а мог – сладостями, которые они больше предпочитали. А еще Федот Васильевич всегда им рассказывал что-то веселое – вы не увидите на картинах ни одного скучного лица».

Красавицы пользовались особенной популярностью за границей – один из его однокурсников оказался во Франции и просил Сычкова прислать работы на продажу (в голодные 20-е это было особенно актуально). Характерная черта портретов Федота Васильевича – вы обязательно встретитесь с героями взглядом и унесете в сердце их заразительную улыбку.

Федот Васильевич настолько любил мордовский костюм, что приобретал на ярмарке, если продавали, какие-то отдельные детали, и потом собирал из них наряды для своих моделей. Так что иногда они одеты ни по-эрзянски, ни по-мокшански – для художника этнографическая точность была не столь важна, как цветовые сочетания и настроение. Все предметы написаны предельно материально – мы словно чувствуем, что это льняное полотенце, мягкий шерстяной павловопосадский платок, ощущаем гладкость бус и шелковистость меха.

Очень любил художник писать деревенские забавы. Зимой ли, летом, чуть заслышит за окном веселый смех – спешит с этюдником на улицу, чтобы запечатлеть происходящее. А на ярмарке непременно появится с фотоаппаратом или альбомом в руках и схватывает все интересное: пестрые наряды баб и девиц, ритм движения пляшущего народа, живописные натюрморты из всякой снеди, разложенной на лотках – чтобы всем этим потом насытить свои полотна.

Натюрморты, кстати сказать, у Сычкова совсем особенные. Само это слово происходит от французского «мертвая природа», немцы называют жанр «тихая жизнь», а у Федота Васильевича это жизнь живая. Здесь есть помидоры, огурцы, клубника (иногда маленькие зрители, не удержавшись, тянутся к ягодкам губами) – и все они обязательно писаны с натуры, в естественной среде. Даже цветы художник не рвет, а выходит писать в свой палисадник.

Лидия Васильевна все наследие мужа передала в музей – в Саранске сейчас более 600 его произведений, считая и небольшие эскизы и наброски-почеркушки, которые имеют больше научную ценность. Благодаря им исследователи и реставраторы многое узнают о том, как работал автор.

«Он же учился в Академии, все приемы написания произведения, естественно, постиг и основными пользовался. Сначала делается графический эскиз, потом рисуется картон: отрабатываются композиционные решения, идет разборка по тону, и потом уже изображение по клеточкам переносится на холст и пишется полноценное произведение, — объясняет коллегам заведующая реставрационной мастерской музея Эрьзи Анжелика Романова. — Но есть и вещи, написанные с нарушением всех технологических канонов. Допустим, большое полотно (вот сейчас мы как раз закончили реставрировать такое – «Возвращение с сенокоса») он пишет в несколько приемов. Что-то в процессе уже добавляет, что-то записывает, а иногда возвращается к нему уже через большой промежуток времени, когда красочный слой хорошо высох». Это создает большие проблемы для реставраторов – часто возникают отслоения, а когда, казалось бы, работа закончена, все укрепили, при удалении профзаклеек влага попадает между слоями – и процесс начинается снова.

Так что с этой стороны художник неожиданно оказался очень сложным. И привлекает он внимание не только реставраторов, но и… фальсификаторов. Многие из произведений Сычкова в дни войн и революций были утрачены, а теперь то и дело появляются на арт-рынке их копии, написанные по ришаровским открыткам («Ришар» – это петербургское издательство, выпускавшее в том числе открытки с репродукциями картин известных художников). Опытный глаз исследователя легко отличит подделку, однако такая ситуация лишний раз говорит о том, какой любовью пользуется искусство мастера. Как заметил заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский, эта выставка – прекрасный повод для старшего поколения провести время с младшим и рассказать о радостях своего детства. В общем, приходите полюбоваться – выставка продлится до 22 октября.