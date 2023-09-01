Сегодня в ТЦ «Мега Молл» жители Чебоксар могут бесплатно проверить состояние своего здоровья

Специалисты проведут скрининг на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Всех желающих приглашают на обследование с 13.00 до 15.00.

Акция приурочена к Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. В этот день, как сообщают в Минздраве Чувашии, в торговом центре будут работать «энерготочки», где можно будет измерить уровень глюкозы в крови, степень насыщенности крови кислородом, измерить показатели легких (пройти спирометрию), оценить содержание жира и мышечной ткани в организме на биоимпедансе, определить силу мышц на динамометре. Также там можно узнать индекс массы тела, измерить артериальное давление, получить консультацию терапевта и поучаствовать в интерактивных мероприятиях.