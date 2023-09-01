Нетрезвый водитель получил 7 месяцев строгого режима и лишился иномарки

За руль владелец пикапа «VolkswagenAmarok» садиться был не должен — его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и лишили водительских прав. Но жизнь человека ничему не учит — на своем пикапе он снова отправился в путь под хмельком. С учетом непогашенной судимости по предыдущему приговору суд приговорил водителя к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А по ходатайству прокуратуры Калининского района Чебоксар автомобиль любителя пьяной езды был конфискован и обращен в доход государства.
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