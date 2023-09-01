В Чебоксары заглянула Студвесна

…И продолжила гастролировать по Волге

В Приволжском федеральном округе сейчас проходит III Гастрольный тур победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие». Концертная программа, объединившая молодых вокалистов, танцоров, артистов оригинального жанра, видеографов и журналистов, стартовала 13 сентября в Саратове. Затем участники турне выступили в Тольятти и в Ульяновске. А на днях прибыли в столицу Чувашии. Грандиозное шоу состоялось на сцене Дворца культуры Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова.

Гастрольный тур «студвесников» по Волге — это проект Российского союза молодежи (РСМ), Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). В нем участвуют победители главного фестиваля российского студенчества. К слову, в этом году большая Студвесна проходила в Перми, а в 2024-м ее примет у себя Саратов. Вместе с режиссерско-постановочной группой творчески одаренные студенты подготовили настоящее реалити-шоу с яркими номерами по пяти направлениям — вокал, танцы, оригинальный жанр, медиа и видео.

Справка «СЧ» «Российская студенческая весна» — единственная в России программа поддержки и развития молодежного творчества, которая реализуется с 1992 года и включает в себя более 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в ней участвует около 1500000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны.

Однако цель гастролей — не только представить молодые таланты и порадовать публику, но и выбрать лучших исполнителей. Победитель, который пройдет все испытания, получит путевку на главный студенческий фестиваль страны в следующем году и денежный приз 300 тыс. рублей. По словам организаторов, имена счастливчиков станут известны на днях — на финальном концерте в Нижнем Новгороде.

Но и Чувашия в маршруте музыкального турне появилась не случайно. Как рассказала во время шоу в ДК ЧГУ руководитель Программы поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна» Валерия Позикова, Чебоксары в этом году выбраны еще и столицей двух новых осенних проектов — Всероссийского молодежного фестиваля авторской песни «Исполняй» и Международного студенческого театрального фестиваля «Абрикосовый сад». Так что это была своего рода подготовка к крупным событиям, которые пройдут в нашей республике в ноябре и декабре.

Шоу «студвесников» в Чебоксарах посетил и вице-премьер республики — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. «Более ста лауреатов и победителей Российской студенческой весны из 12 регионов страны стали участниками гастрольного тура по Волге», — оценил масштабы проекта министр. Особенно приятно видеть в числе ведущих артистов ребят из нашей республики — добавил он, имея в виду сборную ЧГУ по чирлидингу «POWER». Напомним, на Студвесне–2023 в направлении «Оригинальный жанр» коллектив завоевал Гран-при, кроме того, он является двукратным победителем проекта «Cheer Dance Show» (это фестивали и конкурсы для чирлидеров, которые организует РСМ).

«Каждый из вас сделает выбор, кем стать в этой жизни. И, конечно, не все выберут для себя путь в культуре и искусстве. Но опыт, который дает студвесна, общение с единомышленниками, обретение новых друзей, умение мечтать и бороться за воплощение своей мечты, стремление добиваться результата точно останутся с вами на всю жизнь», — заверил молодых людей Дмитрий Краснов, который и сам в студенческие годы всегда был активистом.

Впечатлениями поделилась и руководитель студенческой сборной ЧГУ по чирлидингу «POWER» Екатерина Коршунова. «Безумно рада, что Российская студвесна любит наш коллектив. Мы попали в реалити-шоу! Это нас удивляет и мотивирует», — призналась тренер. На родной сцене наши чирлидеры показали абсолютно новый номер, над которым они работали в одной команде вместе с ребятами из Приморья, Красноярска и Самары. «Хотя было мало времени на подготовку, как и в жизни настоящих артистов, но мы справились», — довольна результатами Екатерина.

Кстати

В числе экспертов III Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны «Больше, чем путешествие» — создатель и художественный руководитель театра «Ленинград Центр» Феликс Михайлов, заслуженная артистка РФ, ведущая солистка театра «Московская Оперетта» Светлана Криницкая, а также хореограф, танцевальный продюсер и президент официального представительства Hip Hop International Russia Артемий Манукян.