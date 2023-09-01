Житель села Альгешево заплатит более миллиона рублей за слив сточных вод в овраг

Желание оснастить сельский дом городскими удобствами, конечно, похвально. Но делать это надо с умом и по закону. Иначе мечта о бытовом комфорте обернется крупными денежными потерями.

Но собственник частного дома в селе Альгешево Чебоксарского муниципального округа о законах то ли не знал, то ли просто о них не задумывался. И чтобы сливать из дома канализационные сточные воды протянул пожарный рукав в близлежащий овраг.

Материалы об этом поступили в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора из администрации округа, сообщают в Минприроды Чувашии. Сразу было проведено выездное обследование территории. Информация о сбросе канализационных сточных вод с территории частного дома подтвердилась.

После этого специалисты республиканского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу отобрали пробы почвы, подвергшейся загрязнению. По результатам лабораторных исследований было установлено превышение содержания загрязняющих веществ в почве на земельном участке, подвергшемся негативному воздействию. Размер вреда был оценен более чем в миллион рублей.

В адрес собственника дома направили претензию о добровольном возмещении причиненного почве вреда. Поскольку в добровольном порядке платить он отказался, Волжско-Камское управление направило иск в Пестречинский районный суд Республики Татарстан — по месту официальной прописки любителя домашней цивилизации. Суд удовлетворил заявленные управлением требования в полном объеме и взыскал с гражданина вред, причиненный почве, в сумме одного миллиона четырех тысяч рублей.