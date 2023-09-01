Глэмпинг у «Птичьего полета» стилизуют под монгольское поселение

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На территории Чувашии до 2025 года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется открыть семь мест для комфортного отдыха жителей и гостей республики.

Так, модернизируется инфраструктура «Птичьего полета» — глэмпинг на территории оздоровительно-спортивной базы стилизуют под аутентичное монгольское поселение, сообщили в Минэкономразвития Чувашии. Для туристов будут созданы оптимальные условия, чтобы они проводили выходные в юрте со всеми удобствами. В каждом из 14 уютных жилищ смогут отдыхать до пяти человек. Также на территории будут кафе с национальными кухнями Чувашии и Монголии, беседки для отдыха, баня и спортивные площадки.



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