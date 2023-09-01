Тепло придет по новым сетям, а сельхозпродукция населению — через ярмарки

Отопительный сезон на пороге. В Шумерле, Козловке и Алатыре тепло в дома должно поступить по новым сетям. Как идет завершение их строительства — этот вопрос обсуждался на еженедельном правительственном совещании, которое провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Общая стоимость проекта обновления теплосетей в этих городах более 3,3 млрд рублей, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа. В нем объекты сетевого хозяйства, блочно-модульные котельные. Готовность, в частности, шумерлинских объектов составляет порядка 70%, наблюдается существенное — до двух недель — отставание, констатировал министр. Значит, есть риск не сдать их к началу отопительного сезона. В то же время с котельными проблем нет — они будут запущены до конца октября, то есть в срок, обозначенный в контрактах. До этого времени тепло будет подаваться из старых котельных.

Министр отметил ряд сложностей в проведении работ, одна из них — прокладка труб в уплотненной застройке. Немало головной боли доставляли незаконно построенные гаражи, которые приходится убирать. Надо учесть, что подобной масштабной модернизации теплового хозяйства еще не было, но все проблемы будут вовремя решаться. «Надеюсь, не подведем», — сказал министр. «Не надеяться надо, а работать, без вариантов», — заметил Ноздряков.

По данным главы администрации города Алатыря Павла Аринина, у них заключено три контракта на обновление коммуникаций и строительство новой котельной. Готовность в среднем составляет от 30% до 50%. С подрядчиками совещаются каждую неделю, торопят их… Глава администрации Козловки Алексей Людков рассказал, что на днях завершается строительство теплосетей и горячего водоснабжения от двух блочно-модульных котельных. Контролируют объекты ежедневно с выездом на место.

Михаил Ноздряков обратил внимание главы Минстроя на необходимость оценки экономического эффекта обновления теплового хозяйства. Люди должны понимать, ради чего они терпят сейчас временные неудобства… По словам министра, ожидается снижение потерь тепла до 7% — втрое меньше, чем было ранее.

И. о. министра сельского хозяйства Инна Волкова доложила о ходе уборочных работ. Жатва зерновых и зернобобовых культур практически завершена, продолжаются уборка овощей и картофеля, сев озимых, заготовка кормов. По первоначальным данным, намолочено 957 тыс. тонн зерна при средней урожайности 33,2 центнера с гектара. А в Алатырском округе она составила более 41 центнера, Цивильском — почти 38, Яльчикском — 35 центнеров. Ниже 30 центнеров урожайность в Красноармейском, Моргаушском, Мариинско-Посадском округах.

В эти дни в республике проходят ярмарки «Дары осени — 2023», на которых горожане имеют возможность запастись овощами на зиму от местных сельхозпроизводителей по более низким ценам. Как сказала Инна Волкова, ярмарки работают на 50 торговых площадках, в том числе на 22 городских. В основном ассортименте товаров — картофель, лук, морковь, помидоры, капуста и другие продукты. По предварительным данным, цена на картофель в среднем на 21% ниже, чем в магазинах. Ниже также цены и на другие овощи. Организована бесплатная доставка товаров для пенсионеров и инвалидов.

Цифра На 21% в среднем цены на картофель на ярмарках «Дары осени» ниже, чем в магазинах

Михаил Ноздряков заострил внимание на культуре проведения ярмарок. Кое-где товары продаются прямо с земли или с ящиков. Такого быть не должно, торговля должна стать цивилизованной, сказал он.

Об итогах участия Чувашии в федеральном проекте «Профессионалитет» рассказал министр образования Дмитрий Захаров. Это одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, предложенных Президентом страны. В числе целей проекта — вовлечение бизнеса в партнерство в образовательном процессе, его максимальная ориентированность на практику подготовки специалистов в сокращенные сроки.

В прошлом году республика прошла конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на создание производственных кластеров. В итоге в регионе уже действуют два кластера — в отрасли топливно-энергетического комплекса на базе Канашского транспортно-энергетического техникума и в машиностроении на базе центра компетенций Чебоксарского электромеханического колледжа. Размер каждого гранта 100 млн рублей. Нынешней весной состоялся еще конкурс на предоставление грантов. Три наших техникума также стали их обладателями. Всего 3364 абитуриента в рамках проекта «Профессионалитет» в этом году зачислены на обучение в профессиональных организациях.

Михаил Ноздряков спросил, каким образом сегодня оценивается и формируется потребность в тех или иных специалистах для промышленности на долгосрочный период. Ответ и. о. министра промышленности и энергетики Бориса Марковцова оказался весьма расплывчатым — он обозначил лишь текущий высокий спрос на станичников в целом, заверив, что «работа идет».

О начале реализации федерального проекта «Госуслуги.Дом» сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции республики Виктор Кочетков. А министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов напомнил о сохраняющейся пожарной опасности в лесах республики. Особый противопожарный режим продолжает действовать. За последние сутки ликвидированы три лесных пожара на общей площади более 9 га. Два из них — в Ибресинском округе. Причина — «переход огня с полосы отвода вдоль железной дороги». А попросту — от искр локомотивов. Министерство постоянно направляет обращения в железнодорожное ведомство в связи с этим, но прецеденты тем не менее продолжаются… А вот что касается дисциплинированности в лесу «шашлычников» — тут министр похвалил за то, что случаев возгорания стало заметно меньше.