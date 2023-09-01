Сэкономили на цветах и помогли детям

26 ребятишек с серьезными проблемами здоровья смогут получить лечебное питание на три месяца, технические средства реабилитации, оборудование для дыхания и специальные устройства для общения (для неговорящих детей) благодаря участникам акции «Дети вместо цветов 2023», организованной Благотворительным фондом имени Ани Чижовой. В числе тех, кто вместо покупки традиционных первосентябрьских букетов внес пожертвования — 65 школ, 248 классов, еще 72 человека сделали вклад в общую копилку добра в частном порядке. В сборе средств кроме Чувашии участвовали Марий Эл, Москва и Московская область. Всего удалось собрать 916284 рубля. «За каждым учеником, принявшим участие в акции, стоит большая семья, узнавшая про наших детей. Это открытые и добрые сердца людей, и в этом году их более 24000!» — поблагодарили отзывчивых помощников в фонде.