В Алатырском округе прокуратура проверила наличие и состояние дорожных знаков

Проверка, проведенная совместно с ГИБДД, установила, что ряд дорожных знаков, расположенных на автомобильной дороге регионального значения «Шемурша — Сойгино — Алтышево — а.д. «Аниш», имеют определенные дефекты. При этом на некоторых участках дороги необходимые знаки и вовсе отсутствуют.

Также выявлены дорожные знаки, которые водителям просто не видны. Например, рядом с Алтышевской школой есть несколько предупреждающих дорожных знаков, но из-за деревьев и кустарников некоторые из них незаметны для водителей. Кроме того, здесь же отсутствует дорожный знак «Дети», хотя столб под знак предусмотрительно стоит.

Чтобы дорожное движение было безопасным, межрайонной прокуратурой внесены представления в адрес ответственных организаций для исправления нарушений.