Цифровые технологии помогают людям с проблемами зрения

Говорящие компьютеры, точечные клавиатуры

Новый компьютерный класс, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого в Чебоксарах. В IT-кабинете оборудовано четыре рабочих места c компьютерами и специальной аппаратурой, предназначенной не только для незрячих людей, но и для пользователей с нарушением слуха. Первая группа учеников на днях приступила к изучению основ компьютерной грамотности.

Осваивают умную технику

…Потеряться в «особенной» библиотеке сложно: от кабинета к кабинету по полу тянутся желтые тактильные полосы-указатели, а все нужные обозначения на табличках залов дублируются еще и шрифтом Брайля. Кстати, рука невольно тянется ощутить кончиками пальцев эти выпуклые точечки — рельефное шеститочие, изобретенное почти два века назад французом Луи Брайлем.

Возле компьютерного класса нас встречал заведующий сектором тифлоинформационных средств и автоматизации библиотечных процессов Николай Парахин (первая часть сложных слов «тифло» произошла от греческого typhlos, что в переводе означает «слепой», — Авт.). Мы удивились, узнав, что Николай Павлович — незрячий сотрудник, поскольку он свободно перемещался по кабинету, точно знал, где какое оборудование находится и детально описывал его. Рассказал нам о сканере, способном преобразовать книжную страницу в звук, принтере, печатающем тексты шрифтом Брайля, уникальном устройстве, превращающем обычные карандашные рисунки в рельефные изображения.

НАТАЛИЯ ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА,

директор Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого: «Появление специального компьютерного класса — событие долгожданное. Имея такое уникальное современное оборудование, библиотека создает информационную, культурно-творческую и психологически комфортную среду, которая способствует социокультурной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья».

В библиотеке Николай Парахин работает давно и, главным образом, помогает людям с нарушением зрения осваивать умную технику. Правда, раньше для таких занятий не хватало современных компьютеров. По словам заместителя директора библиотеки Марии Никитиной, благодаря программе «Доступная среда» и поддержке Минкультуры и Минтруда Чувашии в этом году было выделено финансирование на оснащение компьютерного класса. Так у библиотеки появилась возможность организовать курсы.

«У нас уже сформированы группы на весь учебный год. Будем изучать операционные системы, работать с файлами, папками, освоим офисные пакеты, то есть научимся набирать тексты, создавать таблицы, готовить презентации…», — поделился планами Николай Парахин.

Тифлопедагог рассказал, что представляют собой компьютеры для слабовидящих и слепых людей. «По сути, это обычные компьютеры — моноблок, ноутбук или нетбук. На все эти устройства можно установить программу экранного доступа, которая озвучивает все, что происходит на экране», — сказал он, усевшись за рабочий стол и придвинув к себе клавиатуру. Всю его работу за компьютером сопровождал виртуальный голос, правда, слова произносились так быстро, что не сразу можно было их разобрать. «Люди, утратившие зрение, могут в два раза быстрее понимать обращенную к ним речь», — объяснил преподаватель и специально для нас снизил в настройках скорость голосового помощника…

Учатся видеть звуками

Первое, чему обучают на курсах особенного пользователя — работать на клавиатуре, набирать текст вслепую десятипальцевым методом. Интересно, что в ее нижней части имеется дополнительная панель со шрифтом Брайля, с помощью которой можно вводить или читать текст. Выпуклые точечки, находящиеся внутри маленьких ячеек, меняют положение в зависимости от того, какая информация выводится на компьютер.

Завсегдатай библиотеки и, к слову, профессиональный массажист Анна Матвеева навыками печатания текста владеет чуть ли не в совершенстве. Зрение Анна Владимировна потеряла будучи уже взрослой, и сейчас ощущает лишь свет. Несмотря на это, она изучает компьютер, сенсорные устройства, спутниковую навигацию, и теперь уже сама помогает другим ориентироваться в IT-пространстве. При этом на компьютерные курсы Анна Матвеева записалась одной из первых — хочет научиться создавать специальные презентации для людей с дефектами зрения.

ЭДУАРД ЕГОРОВ,

председатель Республиканского общества слепых: «Надеюсь, в новом компьютерном классе незрячих и слабовидящих людей научат, прежде всего, как использовать цифровые технологии в работе, учебе, повседневной жизни. Раньше нам приходилось отправлять своих подопечных на курсы компьютерной грамотности в Москву — желающих было много, люди подолгу ждали очереди. Компьютерный класс Республиканской библиотеки для слепых поможет нам разгрузить этот поток».

«Компьютер — отличный помощник. Он тренирует «звуковое зрение», мы внимательнее воспринимаем мир, — призналась она. — Ну и вообще, владение гаджетами упрощает жизнь: благодаря им можно не только общаться, развиваться, но и оплачивать счета, заказывать на дом продукты, делать в интернете покупки, работать».

Общаются, ищут друзей

По программе библиотека также смогла приобрести для IT-класса уникальный компьютер «ЭльБрайль». На нем могут работать инвалиды, у которых плохо не только со зрением, но и со слухом. У такого приспособления нет экрана и динамиков, есть только тактильная клавиатура со шрифтом Брайля. Невероятно, но с его помощью человек может читать, понимать речь, вводить нужные команды, выходить в интернет, просматривать странички, писать и редактировать тексты.

В течение следующих недель работать на нем будет экономист по образованию, в совершенстве владеющая английским языком, Наталия Рябкова. Кроме того, что участница курса ничего не видит, с некоторого времени она еще и плохо слышит. Раньше Наталия Витальевна преподавала в университете, но из-за проблем со здоровьем пришлось расстаться с любимой работой. Главным помощником в общении с миром стал для нее «ЭльБрайль».

«Если бы раньше появился такой компьютер, я бы, наверное, до сих пор работала», — говорит Наталия. На курсах она планирует усовершенствовать свои навыки работы с текстами: для нее это шанс, чтобы устроиться корректором в издательство, которое выпускает книги по Брайлю.

Рады возможности заниматься на компьютерах и ребята из чебоксарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья — самые активные читатели библиотеки. Одиннадцатиклассники Евгений Юдин и Владимир Волченков уже успели оценить новую технику. «Компьютер в библиотеке — полезная вещь, — сказал Евгений. — Взял литературу, почитал статьи в интернете, и тут же можно подготовить реферат, а потом распечатать его на брайлевском принтере». Для Жени это еще и прекрасная возможность закрепить школьные уроки информатики и заниматься дополнительно, ведь парень мечтает стать программистом. «Многие услуги переходят в электронный формат, поэтому без знания компьютера сейчас никуда. За этим будущее», — одобрил выбор друга Володя.

КСТАТИ

На оснащение компьютерного класса Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых из федерального и республиканского бюджетов выделено более 4 млн рублей.