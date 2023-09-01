«Золото» и три «бронзы» завоевала сборная Чувашии по спортивному туризму

Сборная Чувашии по спортивному туризму с хорошим медальным уловом вернулась с чемпионата России на пешеходных дистанциях, который завершился в Волгоградской области.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, за нашу республику выступали Сергей Кузнецов, Андрей Львов, Екатерина Жаркова, Валерия Лекомцева и Анастасия Алексеева. Традиционно сборная Чувашии по спортивному туризму показывала хорошие результаты на различных всероссийских стартах, и прошедший чемпионат не стал исключением.

По результатам соревнований на пешеходной дистанции 5 класса сложности бронзовую медаль выиграла связка Андрея Львова и Сергея Кузнецова. Аналогичный результат показал дуэт представительниц прекрасного пола Екатерины Жарковой и Валерии Лекомцевой, которые также выполнили норматив мастера спорта России.

На длинной личной дистанции с элементами ориентирования среди мужчин первое место занял Андрей Львов, а партнер по команде Сергей Кузнецов выиграл «бронзу» по сумме двух личных дистанций.