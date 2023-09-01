C палками в руках за хорошим настроением!

Многие пожилые люди пренебрегают прогулками и ведут малоподвижный образ жизни. Это очень плохо — ведь врачи советуют по возможности чаще гулять на свежем воздухе для профилактики различных вирусных заболеваний. В связи с этим Комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар и представители регионального отделения движения «Волонтеры-медики» помогают пенсионерам осваивать скандинавскую ходьбу, сообщили в пресс-службе Минтруда Чувашии.

С самого утра любители скандинавской ходьбы с палками в руках собрались у входа в городской парк «Амазония». Перед началом движения участники проверили состояние креплений, подогнали длину ремней, удерживающих палки в руках, сделали разминку. И начали без устали наматывать круг за кругом.

О пользе скандинавской ходьбы для пожилых людей рассказала волонтер-медик Карина Тихонова: «Скандинавская ходьба — самый безопасный и эффективный вид физических нагрузок, при правильном использовании знаний и методов. Активное хобби способствует укреплению здоровья, дает возможность общения друг с другом, с окружающей природой, не позволяет замкнуться в четырех стенах, поднимает настроение. Интересно и полезно для здоровья проводить досуг можно в любом возрасте».

Занятие прошло на ура. Участники мероприятия получили отличный заряд бодрости и хорошего настроения.