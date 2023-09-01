Тезка знаменитого киногероя Будулая подозревается в мошенничестве в отношении таксистов

Водителю такси из Чебоксар поступил заказ подъехать к гостинице в центре столицы Чувашии. По дороге к отелю к нему позвонил неизвестный, который сказал, что клиенту компании, проживающему в гостинице, нужно съездить в город Канаш и обратно.

Обрадовавшись выгодному заказу, таксист предоставил звонившему сначала реквизиты банковской карты для дистанционной оплаты заказа, а потом и код из СМС.

Все это время, пока чебоксарец был в пути, мошенник держал его на связи, отвлекая от управления автомобилем. Поэтому, собственно, водитель и слушал его, что называется, вполуха, не заподозрив обмана. Добравшись до места назначения, мужчина обнаружил списание около 14 тысяч рублей со своей карты, а клиент из гостиницы так и не вышел…

В этот же день у другого таксиста аналогичным образом было похищено 30 тысяч рублей. Телефонный болтун и у него выведал код доступа из СМС, который якобы нужен для перевода денег. На самом деле потерпевшие дали мошеннику доступ к своему счету, что и позволило преступнику забрать из чужого электронного кошелька все, что там находилось…

На след дистанционного «карманника» напали оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии. 29-летнего жителя Самары, тезку знаменитого киногероя, допросили, тот обязался возместить ущерб обоим пострадавшим. Причем наши таксисты оказались еще не самыми доверчивыми: в Набережных Челнах на уловку самарского афериста попалось аж семь водителей, два факта мошенничества зарегистрировано и в Оренбургской области. В общем, своя «серия» у этого Будулая тоже имеется, правда, народная любовь ему, увы, не светит, в отличие от уголовного наказания.