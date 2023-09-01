«Хочешь быть на туристической карте — подтягивай инфраструктуру…»

Для депутата Госдумы родная республика по-прежнему остается в приоритете

Предыдущее интервью с Аллой Салаевой в стенах редакции проходило примерно полтора года назад, так что тем для беседы с тех пор накопилось немало.

В начале учебного года мы не могли не затронуть тему образования, когда-то профильную для Аллы Леонидовны, поэтому много говорили о школах и садиках, патриотизме, будущем детей. Подробно рассказала парламентарий и о своей работе в Госдуме. Поделилась и личным: успевает ли проводить время с сыном, отдыхает ли на депутатских каникулах. А еще заинтриговала своим авторским курсом «Амазонки на госслужбе». Но обо всем по порядку…

— Заметно, как вы увлечены работой, как у вас горят глаза. Что-то поменялось за последние полтора года в отношении к депутатской деятельности, к республике в целом? На наш взгляд, вы один из тех народных избранников, который постоянно в контакте со своим округом, избирателями, жителями региона.

— Ни для кого не секрет, что для меня всегда важен результат моей деятельности, начиная с тех времен, когда я еще работала в команде города (должность заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Леонидовна занимала до 2020 года. — Прим. ред.). У нас есть результаты, которые остались в истории, и мы ценим то, что создано. Аналогично и в республике есть программы, которые мы вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым реализовали. Важно, что все эти начинания получили продолжение.

Когда я только пришла в Госдуму, мы с Олегом Алексеевичем проговорили, что социальная сфера Чувашии по-прежнему останется в зоне моего внимания. Поэтому взаимодействие с региональными министрами социального блока — труда, здравоохранения, культуры, образования продолжается. Это те направления, где я представляю интересы республики. И искренне радуюсь, когда получается на федеральном уровне поддержать проекты, которые потом «приходят» в наш регион и с помощью правительства региона успешно реализуются.

За двухлетний депутатский срок, конечно, закрепилась уверенность в себе. Поначалу было непросто, поскольку до этого почти 16 лет я проработала в исполнительных органах власти, законодательная же деятельность строится несколько иначе. Впрочем, у меня была хорошая фундаментальная основа, поэтому все-таки считаю, что мне было легче, чем другим.

В Комитете по туризму я возглавляю рабочую группу по развитию детского туризма. И у этого направления уже есть своя история и ощутимые результаты. Например, минувшим летом для пяти тысяч юных жителей Чувашии в рамках федеральной программы и гранта, полученного при поддержке республиканского бюджета, удалось организовать бесплатные путешествия по региону. На эти цели направлено более 35 млн рублей. Главное, что проект развивается дальше. И сейчас уже сложилось четкое понимание, что необходимо мне как депутату сделать, чтобы инициативу поддержали и был достигнут результат.

— В прошлом как вице-премьер региона вы курировали социальный блок, возглавляли Минобразования Чувашии, и даже сейчас, в Комитете Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры, тема образования вас не отпускает. Какие последние достижения вы бы выделили в этой сфере? И каковы следующие шаги по улучшению качества образования в республике?

— Отмечу, что стратегический план по созданию равных условий для детей независимо от их места проживания, который был разработан совместно с Олегом Николаевым, когда он стал Главой Чувашии, а я была назначена вице-премьером, а затем министром, сейчас активно реализуется. Напомню, когда в республике стали строиться новые школы, появился определенный дисбаланс между новыми учреждениями образования и старыми, куда с серьезным ремонтом не заходили лет 40-50. Мы видели, что условия для детей совершенно разные. А ведь и городским, и сельским ребятам нужна мотивация, они должны быть конкурентоспособными, иметь возможность заниматься в кружках и секциях, развивать свои таланты.

Стимулы необходимы и молодым учителям на селе. Будем честными, когда школа, в которой ты преподаешь или как молодой специалист планируешь работать, соответствует всем стандартам и ничуть не уступает городской — это вдохновляет и заряжает. Совершенно естественно, что молодым педагогам хочется начинать педагогическую карьеру в современной школе, вести уроки в интересных классах, оборудованных лабораториях. То есть приведение в порядок социальной сферы, в частности школ, — это серьезный аргумент, чтобы привлечь и удержать молодых специалистов, в том числе и на селе.

Поэтому в стратегическом плане мы заложили строительство новых школ там, где они действительно нужны, там, где этот вопрос не решался десятилетиями. Например, сейчас в рамках концессионного соглашения строятся сразу три школы в Новочебоксарске, еще по одному образовательному учреждению возводится в Кугесях и чебоксарском микрорайоне «Солнечный». Там школы остро необходимы. Мы провели серьезную аналитику с демографической точки зрения, выяснили, сколько примерно ребят и в каком году пойдут в школу, и представляли себе перспективу каждого муниципалитета.

На новый, федеральный, уровень вышла программа по обновлению старых школ. На следующий год в числе капитально отремонтированных и комплексно модернизированных учреждений образования республики уже будет более ста школ. Как в свое время с этой проблемой мучились директора и родители! Это же вечно была притча во языцех: пожертвования родителей на ремонт, замену пола, окон, покраску стен. Сколько давалось предписаний директорам от проверяющих служб, которые нужно было срочно исполнять. Поэтому решение, принятое Главой Чувашии еще до того, как заработала аналогичная федеральная программа, было действительно важным и своевременным. К реновации школ мы подошли основательно, комплексно, чтобы в ближайшие 20 лет директора даже не думали ни о каких ремонтах.

Но, как вы и подметили, пора двигаться дальше. Следом за школами должны преобразиться садики и детские лагеря. В Чувашии этот процесс уже запущен. Хотелось бы отметить большое внимание к этой теме Президента страны Владимира Путина. Ведь это по его поручению заработала инициированная «Единой Россией» федеральная программа по масштабному капремонту школ. Аналогичные проекты готовятся по обновлению дошкольных учреждений. Есть поручение Президента и по детским лагерям, и Совет Федерации держит этот вопрос на контроле.

То есть сегодня мы говорим не только про образование, но и про отдых и оздоровление подрастающего поколения. Первые ласточки уже есть: два лагеря в Чебоксарах и Цивильском округе вошли в этот проект. В бюджете Минпросвещения РФ заложен миллиард рублей на создание модульных легковозводимых корпусов в лагерях. Это решение позволит реанимировать всю историю, связанную с детскими оздоровительными учреждениями по всей стране.

Наконец, если мы говорим о новых или капитально отремонтированных образовательных учреждениях, очевидно, на первый план выходит современное оснащение, открытие мастерских и профильных лабораторий по тем направлениям, которые помогут нашим детям реализовать себя в будущем.

— Интересно, в какой момент депутат Госдумы, обратив внимание на то, что какая-то тема из федеральной повестки может заинтересовать регион, включается в работу?

— Для начала, конечно, нужно владеть информацией, интересоваться, какие есть интересные, перспективные программы. Приведу пример, не так давно у нас проходило совещание Комитета по труизму, на котором выступал представитель Минприроды России. Он рассказал, что ряду регионов были выделены серьезные финансовые средства на развитие экологического туризма в национальных парках и заповедниках. Так почему бы и нашей республике, которая тоже может гордиться живописными зонами, не попробовать войти в проект? Тут главное, вовремя выйти с инициативой. Поэтому мы сразу нашли нужные контакты, провели переговоры, запланировали обсудить вопрос с руководителем Минприроды республики Эмиром Бедертдиновым, чтобы объективно посмотреть на ситуацию и понять, что необходимо сделать, дабы не упустить такую возможность.

В таком же ключе, кстати, мы работали, когда говорили и о программе по субсидированию строительства модульных отелей. Совместная работа велась с министром экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрием Красновым. Со стороны региона в короткие сроки было подготовлено несколько заявок, и по итогам отбора республика выиграла почти 180 млн рублей на строительство гостиничного комплекса в Канашском округе. Так же оперативно фиксируем и то, что проходит и по линии Минсельхоза и другим направлениям. Если это действительно нужно республике и Глава нас поддерживает, мы делаем все возможное, чтобы зайти в эти программы.

— Становится понятно, что депутат Госдумы — не просто высокий статус, а действительно сложная и насыщенная работа, многие даже не представляют, какая активная жизнь кипит в стенах нижней палаты…

— Это так. Оценка эффективности работы депутата — это в первую очередь его активность с точки зрения законотворчества. Объясню, как происходит это на практике. Я возглавляю рабочую группу по детскому туризму. Определенное сообщество, скажем, туроператоры обращаются к нам с острой проблемой, например, просят принять и включить в законодательство выезд по «выделенкам» для туристических автобусов. Мы приглашаем туроператоров, экспертов, общественников, представителей регионов и всех органов власти — министерств просвещения, здравоохранения, транспорта и других заинтересованных ведомств. Начинается диалог, идет проработка деталей, проводятся глубокий анализ, экспертная оценка. Если обсуждающие по итогам работы приходят к единому решению, появляется законодательная инициатива, которая потом выносится на дальнейшее рассмотрение. Это непростой и порой довольно долгий путь.

Конечно, депутатская деятельность — это не только присутствие на заседаниях. Задача парламентария в том, чтобы разрабатывать и предлагать законопроекты, взаимодействовать с общественными организациями, заниматься вопросами своего региона, вести прием обращений граждан, за которым часто следует правозащитная работа. Но даже быть на заседаниях тоже значимо, потому что принимающиеся законы — жизненно важные для людей. И если законотворческая «машина» будет неповоротливой, медленной, равнодушной, процесс затянется, и решение многих проблем застрянет на месте. А ведь есть вопросы, которые требуют безотлагательного решения, — например, касающиеся поддержки участников СВО, присоединения к России новых регионов. На мой взгляд, состав депутатов Госдумы восьмого созыва войдет в историю как самый оперативный в принятии судьбоносных решений в той сложной ситуации, в которой оказалась наша страна.

Я приезжаю в Чувашию не к чужим людям, а к своим землякам, и для меня крайне важно непременно выполнить наказ, если я кому-то что-то пообещала. Правда, прежде чем давать обещания, я сначала оцениваю свои возможности и когда понимаю, что задача невыполнима, то говорю как есть. Или прошу обратившихся дать мне время для изучения вопроса и лишь потом отвечаю, могу помочь или нет.

— Многое изменилось в стране в отношении к бизнесу, отдыху, путешествиям. Ситуация сегодня сильно отличается от той, что была даже три года назад. Что уж говорить о почти тридцати годах, прошедших с тех пор, как был принят Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Законодательству пора обновляться?

— Действительно, закон о туризме не менялся очень давно. Сейчас туризм — это реальный сектор экономики, на котором можно неплохо зарабатывать. Сформировано экспертное сообщество, определена общая стратегия, за депутатами закреплена законодательная история развития туризма в России. И наш комитет плотно и точечно, каждый в своей рабочей группе (детский туризм, экологический туризм, речной туризм и так далее), разрабатывает по нему нормотворческие инициативы. Проект нового закона председатель Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев на днях представлял на рассмотрение премьеру Правительства России Михаилу Мишустину. Уверена, по итогу будет подготовлен документ, который охватит все направления туристической отрасли, станет реально рабочим, эффективным. За этим стоит огромный труд.

— И детский туризм в нем также будет прописан?

— Прежде всего, будет определено, что такое туризм вообще, ну и детский туризм в частности. Ведь такого понятия ранее вообще не существовало. Между тем туроператорам, которые выстраивают стратегию вхождения на этот рынок, необходимо четко понимать, какие существуют требования, законодательные нормы в этой сфере, как они себя могут классифицировать, как организовывать путешествия так, чтобы это было безопасно для детей. Ведь, прежде чем везти куда-либо группу детей, нужно предусмотреть все нюансы — как перевозить маленьких пассажиров, когда и где делать остановку, как обеспечить их питьевой водой. В законодательстве однозначно будет зафиксировано и то, кто вообще может проводить детям экскурсию, то есть это должен быть человек, который прошел соответствующую аттестацию, сертификацию.

— У журналистов сложилось ощущение, что Чувашия — один из первых регионов, где заговорили о детском туризме. Во всяком случае, у нас тема появилась раньше, чем на федеральном уровне.

— Пожалуй, просто время пришло. Конечно, мы много думали об этом, запускали у себя в регионе классные проекты. Потому что для нас действительно было важно показать детям родную республику во всей ее красе, причем не только ее природу, достопримечательности, но и современные предприятия. Мы искренне считали, что это ключ к воспитанию патриотизма, и на федеральной повестке это сейчас подтверждается.

Ведь что такое патриотизм? Каждый регион сегодня заботится о том, чтобы молодежь гордилась малой родиной, не уезжала в другие края, и даже если и получала образование за пределами республики, то возвращалась обратно, зная, что здесь есть перспективы для развития. В этом мы все заинтересованы, но заставить любить, конечно, нельзя. Нужно думать о том, как молодое поколение научить, направить, привлечь — через увлекательные путешествия, наши удивительные музеи, что хранят уникальные традиции, историю, культуру, через гордость за выдающихся земляков и обязательно — через наше производство. Это раньше все стремились уезжать в крупные города, считалось, что только там молодые и перспективные специалисты найдут себе дорогу. Но сейчас ситуация радикально поменялась. Экономика регионов перестраивается под импортозамещение, государственный сектор — под целевые федеральные программы, поддержку инициатив на местах. Для граждан независимо от места их проживания создаются равные условия, комфортная среда.

Запуская детский туризм в Чувашии, мы, конечно, понимали все эти моменты. Сначала проекты стартовали только в Чебоксарах, мы стимулировали городских ребятишек путешествовать в каникулы по муниципалитетам, организовывали квесты, потом лучшие практики масштабировали уже на всю республику. Уверена, что опыт в этой сфере имеют и другие регионы, где тоже достаточно серьезно развивается это направление.

— На самом деле многие знакомые путешествуют по республике, открывают для себя новые места, делятся интересными находками…

— И это здорово! Причем дети сегодня сами могут подсказывать своим родителям, где обязательно стоит побывать. Считаю, что вместе с региональным Минобразования и Союзом женщин Чувашии мы воплотили в жизнь очень нужный и важный проект «Дневник счастливого школьника». В некоторой степени он оказался настоящей инновацией на уровне России. Дневник состоит из 28 позиций — «точек притяжения», которые непременно нужно посетить не только детям, но и взрослым. Это наши национальные парки и заповедники, ведущие предприятия и фермерские хозяйства, это и великолепные музеи в честь именитых деятелей и выдающихся земляков. Настоящей находкой лично для меня стал Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина в Верхних Ачаках Ядринского округа — это настоящий уголок крестьянского быта, наполненный особой атмосферой деревенской жизни. И я рада, что он тоже нашел свое место в дневнике путешествий.

— Задумка с дневником и правда удачная. Даже странно, что его не придумали раньше.

— Как я говорила, всему свое время. Сначала надо, как говорится, дом в порядок привести, а потом только звать гостей. Вот почему я просила поддержать этот проект министерства экономики, культуры, образования, муниципалитеты, ведь это — наше общее дело. Понятно, что все желаемые «точки» невозможно охватить. Поэтому пока мы зафиксировали 28 объектов. И нужно понимать, что вокруг этих центров притяжения необходимо создавать соответствующую инфраструктуру: подъездные пути, указатели, навигацию, благоустройство, предусмотреть элементарное — где юные путешественники купят пирожок, какие сувениры с собой увезут. И тут важна обратная связь, дети должны рассказать, что им в поездке понравилось, а что нет.

Отдельный вопрос — Ваши родители следят за вашей депутатской деятельностью?

— Да, и часто по публикациям в «Советской Чувашии». Ваша газета и правда дает им энергию и продлевает жизнь. Когда приезжаю к папе и маме, на их кухонном столе всегда лежит свежий номер «СЧ». Более того, родители хранят все номера, где есть статьи и упоминания обо мне, они мне все рассказывают и показывают. Это очень трогательно.

— Ребенок — пусть и не большой, но все же турист со своими требованиями…

— Верно, причем самый честный. Словно лакмусовая бумажка он откроет вам все плюсы и минусы. Но я хотела бы обратить внимание и на то, насколько важно самим муниципалитетам, музеям, паркам, предприятиям включиться в эту работу. Ведь туризм может стать хорошим импульсом для дополнительного развития. И это тот случай, когда не стоит чего-то ждать, нужно самим проявлять инициативу. Если муниципалитет хочет занять место на туристической карте, он должен подтягивать инфраструктуру, создавать комфортную среду.

— Кстати, как вы чаще общаетесь с главами муниципальных округов — на официальных мероприятиях или рабочих встречах? Вообще к вам можно позвонить напрямую?

— Считаю, что со всеми выстроены хорошие взаимоотношения. В каждый свой приезд я стараюсь провести рабочую встречу, решить проблемные вопросы. Не в моих правилах просто поприсутствовать на каком-то муниципальном празднике и отправиться восвояси. Если уж и организовывать поездку, она должна быть максимально полезной.

Вспомнить хотя бы, какое внимание нам удалось привлечь к Мариинскому Посаду — мы провели там выездные совещания, встречи, общественные слушания по развитию туристической привлекательности купеческого городка на Волге. Результат не заставил себя ждать. Мариинский Посад стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проект «Государева гора» был признан одним из лучших в категории «Малые города численностью до 20 тысяч человек» и получил федеральное финансирование. Также было принято решение о выделении средств из резервного фонда Кабинета министров Чувашии на подготовку проектно-сметной документации по благоустройству городской набережной.

Такую же работу мы планируем организовать и в Алатыре. Вместе с экспертами обсудим «туристический код» города, который поможет найти муниципалитету свой путь к сердцу тех, кто сегодня открывает для себя удивительные путешествия по России. Главное, чтобы в этом деле был заинтересован сам город, жители, руководство. Чтобы чего–то добиться, нужна системная и командная работа.

Ну а что касается звонка ко мне напрямую — если смогу, всегда отвечу. Но если даже не получится переговорить сейчас, а вопрос нужно обсудить срочно, то через моих верных помощников всегда можно все решить.

— Судя по новостям из вашего телеграм-канала, вы часто встречаетесь с людьми, многим помогаете. Существует ли в вашей деятельности такое понятие как наказ депутату?

— Ну, во-первых, есть народная программа «Единой России», в которую были включены все предложения и пожелания наших избирателей, поступившие во время предвыборной кампании. Туда «вшиты» и школы, и ремонты, и спортивные сооружения, и многие другие заботы, которые мы держим на контроле. Во-вторых, есть мои обязательства как депутата, представляющего интересы региона. Ведь я приезжаю в Чувашию не к чужим людям, а к своим землякам, и для меня крайне важно непременно выполнить наказ, если я кому-то что-то пообещала. Правда, как опытный руководитель, прежде чем давать обещания, я сначала оцениваю свои возможности и когда понимаю, что задача невыполнима, то говорю как есть. Или прошу обратившихся граждан дать мне время для изучения вопроса, получения дополнительной информации, и лишь потом отвечаю, могу помочь или нет.

У меня в округе 13 муниципалитетов, и в каждом из них раз в год у меня проходит встреча с активом, лидерами общественного мнения, депутатами местного уровня, главами администраций. В рамках таких встреч обязательно веду прием граждан в партийной приемной, и вопросы, с которыми они ко мне приходят, беру в работу. Будь то вопрос по благоустройству школьной территории или двора, просьба о помощи одиноким людям, многодетной семье или участнику спецоперации — незначительных дел не бывает, и я стараюсь услышать каждого.

А есть темы, которые просто невозможно пропустить мимо сердца. Так, например, получилось с капремонтом квартиры участника Великой Отечественной войны Михаила Сорокина, ветерана отрасли здравоохранения, который имел право на такую поддержку, но по своей скромности долго не обращался за помощью. Мы сразу связались с руководством Чебоксар, квартиру ветерану оперативно отремонтировали, я лишь помогла Михаилу Григорьевичу сантехникой. Главное, что фронтовик был счастлив, довольны его семья, дети.

За душу тронуло и обращение одной из матерей участника СВО из Красночетайского округа. За день до этого ей позвонил сын, который долго не выходил на связь и сообщил, что ранен и не может даже добраться до госпиталя. Отчаявшаяся женщина пришла ко мне в слезах и поделилась болью материнского сердца. Мы начали искать, звонить. Удалось связаться с моим коллегой Бадмой Башанкаевым, сейчас он — председатель Комитета Госдумы по здравоохранению, а тогда как военврач находился в зоне СВО. Благодаря ему удалось найти нашего бойца, перевезти его в госпиталь, вылечить. После этого парень приезжал домой в отпуск к родным. Ну а сейчас снова защищает нашу Родину на передовой. Я искренне благодарна людям, которые меня тогда поддержали и помогли матери найти сына.

— Настоящая цепочка добра… А как у вас складываются отношения с сыном, который, как мы знаем, окончил школу и поступил в московский вуз? Какое направление он выбрал? Успеваете ли вы в своем насыщенном графике находить время для совместного времяпрепровождения с ним?

— Когда я стала депутатом, большую часть времени мне пришлось проводить в Москве, а Ваня остался в Чебоксарах под приглядом дедушки и бабушки, которые сами в возрасте и могут лишь морально поддержать внука. И для меня, и для него это был трудный и очень ответственный период, ведь мальчишка по сути один заканчивал 11 класс и сам готовился к экзаменам. И я очень благодарна нашим учителям, которые не только дают ученикам прекрасные знания, но и всеми силами оберегают детей. Ваня возмужал за прошедший год, стал самостоятельным, хорошо сдал ЕГЭ и поступил именно туда, куда хотел. И теперь постигает в университете азы управления бизнесом. И так как сейчас он со мной, мы больше времени проводим вместе. Когда появляется возможность, ходим на прогулку или идем в театр. То есть наполняем жизнь, казалось бы, обычными и в то же время бесценными семейными событиями. У нас действительно хорошие отношения.

— Кажется, что вы работаете даже на депутатских каникулах. Вы вообще отдыхаете?

— Работаю над этим… — пошутила Алла Леонидовна. — Ну а если серьезно, у нас в этом году сессия была долгой, и к отпуску мы приступили в августе. Но как говорит наш председатель Госдумы Вячеслав Володин, какой отдых может быть у депутата? Когда мы приезжаем в регион, хочется доделать то, что не успели, провести деловые встречи. Вот и в этот раз, конечно, в первую очередь я отправилась в поездку по округам, пообщалась с людьми. Но, согласна, что отдыхать тоже нужно, надо зарядиться энергией, поднакопить силы. Поэтому на недельку мы вместе с сыном съездили в Сочи, наслаждались природой, купались в море. Была возможность почитать, позаниматься саморазвитием, ведь я еще параллельно учусь, поэтому часть отпуска посвятила дополнительному образованию.

— Вы учитесь в Сколково?

— Да, и скоро у меня будет защита очередного проекта «Лидер как преподаватель». Я готовлю авторский курс поддержки для женщин, которые выбрали для себя карьеру госслужащего. Можно сказать, что это персональная программа повышения квалификации. Мне хочется, чтобы тот путь, который когда-то прошла я, был для моих сподвижниц не таким тернистым, более эффективным и интересным. Называется курс «Амазонки на госслужбе».

— Интригующее название. Кстати, по статистике, женщин на госслужбе больше, чем мужчин, а вот руководителей среди представительниц прекрасного пола не так много. Каково соотношение полов в Госдуме?

— У нас 405 депутатов, из них 72 женщины. Но я не считаю, что дело тут в каком-то мужском подходе или в том, что якобы дам не пускают во власть. Возможно, это объясняется внутренним состоянием самой женщины, которая иначе смотрит на свою трудовую деятельность. Если для мужчины работа — обязательно победа, достижения, цели, карьера, то для женщины — это больше самореализация. При этом она удивительным образом создает вокруг себя пространство, которое позволяет людям получать поддержку, помощь. Думаю, наш курс подскажет прекрасным леди, как на этом пути можно быть счастливыми и успешно двигаться по карьерной лестнице.

— Алла Леонидовна, большое вам спасибо. Считаю, что мы должны беседовать чаще. Нам нужна лента добрых новостей. Пусть их будет больше…

Беседовал Владимир Васильев