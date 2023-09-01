Эвакуатор с похищенными автомобилями из Москвы задержали в Чувашии

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщают в МВД по Чувашии, от московских коллег поступила информация о краже автомашин «Хавейл Джолион» стоимостью свыше двух миллионов рублей и «Шкоды Рапид» за полтора миллиона из таксопарка в районе Царицыно. По спутниковому сигналу удалось определить, что данные иномарки передвигаются в сторону Чебоксар.

Ближайший экипаж Госавтоинспекции оперативно задержал эвакуатор с похищенными машинами. Предположительно автомобили переправлялись в одну из стран ближнего зарубежья.

В Отделе МВД России по району Царицыно уже возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, похищенные авто передали в Москву.

Опубликовано: 18 сентября 2023 г.


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