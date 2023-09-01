Фестиваль школьных театров «Асам» выходит на республиканский уровень

Чудо, которое стало реальностью

«Со второго класса я участвовала в самодеятельности и посещала драмкружок», — отметила в одном из интервью народная артистка России и Чувашии Нина Григорьева. Ее слова могут повторить многие из тех, без кого невозможно представить театральный пантеон Чувашии.

Читая про Геннадия Большакова и Александра Дуняка, Антонину Егорову и Марию Каширскую, мало кто обращает внимание на то, что отправной точкой в освоении профессии для них были вовсе не ГИТИС или «Щепка», а детская актерская студия. Кстати, занятия там идут на пользу не только будущим студентам театральных вузов, но и всем тем, кто хочет вступить во взрослую жизнь разносторонней, уверенной в себе личностью. Так считают организаторы фестиваля школьных театров «Асам», который сейчас выходит на республиканский уровень.

Муниципальный этап состязания, приуроченного к Году счастливого детства в Чувашии, состоялся минувшей весной. Работа была проведена колоссальная. С марта по май сотрудники шести профессиональных театров республики, приглашенные в качестве жюри, оценивали таланты свыше пяти тысяч ребят из двадцати шести муниципалитетов Чувашии. Столь активного отклика со стороны учащихся и педагогов не ожидал никто. Приятно удивила и многогранность выбранного материала. Несколько сотен постановок в самых разных формах, стилях и жанрах, от сказочного до исторического, в том числе и на чувашском языке… Выделить лучшие оказалось отнюдь не легко.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы, куратор фестиваля «Асам»: «Я горжусь тем, что команда, которая была задействована в этой масштабной работе, проявила неформальный подход по созданию и открытию школьных театров. С большим желанием подключились директора наших ведущих театров — именно они являлись главными членами жюри, оценивающими постановки во всех уголках Чувашии. Следующим этапом будет уже профориентация. Потому что дети хотят играть в театрах, а театры видят талантливых ребят, которым, возможно, сделают предложение в виде стипендий, дополнительного обучения, мастер-классов».

Но главной темой, красной нитью прошедшей через всю эпопею фестивального смотра, стала любовь к родному краю, что в сложных общественно-политических условиях нового времени особенно актуально. Так, например, коллектив «Сенкер чаршав» (Голубой занавес) из Персирланской общеобразовательной школы Ядринского района показал спектакль «П?ррем?ш учитель» (Первый учитель), посвященный 175-летию великого просветителя Ивана Яковлева. Детская театральная студия «Дрозды», базирующаяся в шумерлинской школе №1, подготовила постановку «Пазлы». С помощью средств сценической выразительности начинающие творцы рассказали о внутреннем эго современного подростка, сравнив его с мозаикой из различных черт характера. Самые важные из них — почитание корней, патриотизм и верность Отчизне.

В итоге продемонстрировать свои достижения на республиканской культурной платформе удостоились чести двадцать девять коллективов. В ноябре им предстоит выйти на подмостки профессиональных театров Чувашии и почувствовать себя по-настоящему большими артистами.

К слову, в ходе отбора школьники не просто делились творческой энергией, но и получали ее взамен. Причем не только от мастеров чувашской сцены, но и от российских знаменитостей. Сделать селфи с телезвездой Сергеем Друзьяком или взять автограф у известного композитора-песенника Григория Гладкова — кажется, об этом можно только мечтать. Недаром в переводе с чувашского языка «асам» означает «чудо».

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ,

министр просвещения РФ: «Школьные театры — уникальный ресурс. Он помогает молодым людям самореализовываться, пробовать себя в роли актеров, режиссеров, изучать литературные произведения уже не просто в классе на уроке, а погружаясь в его содержание во время его постановки на сцене. Очень важно, что появление театров в школах — это не административное решение, а инициатива самих ребят. Этот проект активно развивается. И уже к 2024 году такие театры будут открыты в каждой образовательной организации».

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Артисты помогут школьникам

Перспективы дальнейшего развития школьных театров обсудили на заседании оргкомитета фестиваля «Асам», состоявшемся 13 сентября в Центре одаренных детей и молодежи «Эткер». Вместе с Аллой Салаевой в нем приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, министр образования Дмитрий Захаров, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, директора театров и другие участники фестивальной команды.

Создание школьных театров, отметили на совещании, позволяет решать задачи федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». «В прошлом году на уровне Минпросвещения России была поставлена задача открыть в каждой школе театральные студии, — отметила Алла Салаева. — Мы в этом плане пошли дальше — театры на базе образовательных школ открыты с помощью ведущих театров республики, к работе с ребятами подключились профессиональные артисты».

Яркой преамбулой к совещанию стала экскурсия по центру «Эткер», являющемуся координатором фестиваля «Асам». Вместе с директором Ольгой Тарасенко высокие гости заглянули в кабинеты астрономии и шахмат, в балетный класс и кампус, где проживают дети во время профильных смен. Минувшим летом их было четыре — «Наука в играх и экспериментах», «СоЗДатели», «Лидерский формат» и «Детское арт-пространство».