В фельдшерско-акушерских пунктах Чебоксарского округа снова начали продавать лекарства

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

А перестали их продавать после изменения федерального законодательства.

«Раньше предприятие «Фармация» в рамках агентских договоров обеспечивало ФАПы и амбулатории лекарственными препаратами, — пояснил в соцсетях ситуацию депутат Госсовета Чувашии главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов. — Но в связи с введением обязательной маркировки лекарственных препаратов этот формат больше не мог использоваться. После реализации последних непромаркированных остатков лекарств жители тех деревень округа, в которых нет аптечных пунктов, лишились возможности купить нужные таблетки».

По словам Викторова, спас ситуацию региональный пилотный проект, который позволил производить отпуск лекарственных препаратов в ФАПах, не имеющих аптечного пункта. Ассортимент лекарств в 10 фельдшерско-акушерских пунктах пока включает самое необходимое — жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные препараты, дезинфицирующие средства, препараты для снижения артериального давления, перевязочные материалы…

Опубликовано: 15 сентября 2023 г.


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