«Химпром» стал генеральным партнером женской баскетбольной команды «ЧГУ-Атланта»

В преддверии старта нового насыщенного сезона из стана женской баскетбольной дружины «ЧГУ-Атланта» пришли хорошие новости — предприятие ПАО «Химпром» стало генеральным партнером перспективной команды. Детали сотрудничества обсудили на встрече ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова, президент клуба Андрей Александров и генеральный директор «Химпрома» Дмитрий Колчин.

За свою историю «ЧГУ-Атланта» становилась двукратным чемпионом студенческой лиги РЖД, многократным победителем Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Также дружина выигрывала Всемирный фестиваль молодежи и студентов в баскетболе 3 на 3 и завоевала бронзовые награды второго дивизиона чемпионата России в 2021 году. На протяжении шести лет игроки дружины участвуют в матчах звезд Ассоциации студенческого баскетбола. В 2022 году на базе команды была запущена академия «Atlanta KIDS».

Из года в год коллектив «ЧГУ-Атланта» развивается и приобретает все большую популярность среди любителей игры в оранжевый мяч. Теперь у дружины новый партнер — ПАО «Химпром». В рамках плодотворного сотрудничества у «ЧГУ-Атланты» появятся новые возможности для усиления состава, покрытия административных расходов, развития маркетинга. Также планируется вести мастер-классы для сотрудников «Химпрома» и их детей — баскетбол исторически один из наиболее популярных видов спорта внутренней спартакиады предприятия.

«В Чувашском госуниверситете много внимания уделяется развитию молодежного спорта, спортивных команд и секций. А наша женская баскетбольная команда «ЧГУ-Атланта» — уникальное явление для всей Чувашии. И поэтому радует, что поддержку баскетболисткам теперь будет оказывать одно из ведущих предприятий республики — ПАО «Химпром». Это позволит команде получить новый источник вдохновения для развития и дополнительные возможности для профессиональной спортивной реализации», — подчеркнул ректор вуза, президент «ЧГУ-Атланты» Андрей Александров.

«Мы нацелены не только на спортивные достижения — несомненно, девушки уже сейчас показывают стабильно высокие результаты в студенческих и профессиональных лигах, но не менее важен для нас социальный эффект партнерства. С нашей поддержкой команда сможет сиять еще ярче, привлекая к спорту молодых людей и радуя красивой игрой больше и больше благодарных зрителей. Наша цель — сделать спорт в Чувашии популярнее и доступнее», — считает генеральный директор ПАО «Химпром» Дмитрий Колчин.