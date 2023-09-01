Александр Степанов толкнул ядро дальше соперников

В городе Салават (Республика Башкортостан) завершилась IV Всероссийская летняя спартакиада инвалидов по спорту глухих в дисциплине «легкая атлетика», в которой сборная Чувашии без медалей не осталась. В соревнованиях участвовали 132 спортсмена из 22 регионов страны. Медали разыгрывались в 16 видах программы. Наш земляк Алексей Степанов завоевал золотую награду в толкании ядра. Воспитанник Анатолия Прохорова в лучшей попытке показал результат 13,65 метра, сообщили в региональном Минспорта. Отрадно отметить, что по промежуточным итогам после 12 видов спорта сборная Чувашии лидирует в общем зачете IV летней Спартакиады среди регионов второй группы с численностью инвалидов до 150 тысяч человек, набрав 132 очка.