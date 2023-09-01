Чувашия стала лидером в России по явке на электронном голосовании

ДЭГ — новая для региона аббревиатура. Помимо Чувашии термин «дистанционное электронное голосование» в эти дни активно звучал еще в 24 регионах страны — мы стали одними из «испытателей» новой цифровой технологии выборного процесса. Сами выборы шли три дня, для тех кто не в курсе — в нескольких округах республики выбирали муниципальных депутатов.

С помощью дистанционного электронного голосования отдали свой голос 2714 избирателей, это 15,29% от общего количества избирателей на дополнительных и повторных выборах в представительные органы девяти муниципальных образований — г. Алатырь, Аликовского, Козловского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Ядринского, Янтиковского округов.

Уже можно сказать, что первый опыт оказался удачным. «Показатели явки на ДЭГ в Чувашии — самые высокие в России из 25 регионов, в которых было организовано ДЭГ. Им воспользовались более 96,45% избирателей, заявивших о своем намерении проголосовать таким способом», — сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии республики Игорь Михайлов.

Прошедшим в России выборам угрожали из киберпространства, сообщают федеральные СМИ. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, система успешно отразила более 30 тысяч хакерских атак. По мнению экспертов, «цифровое волеизъявление» доказало свою надежность и удобство в применении.

«Радует, что Чувашия в сфере цифрового сервиса, в данном случае ДЭГ, показала лучшие результаты по количеству участников в процентном отношении. Возможности, которые обеспечиваются законодательно, позволяют гражданам участвовать в жизни Чувашии, и реализовывать принцип народовластия», — отметил на еженедельной планерке в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев.

На эти выборы свои кандидатуры выставили 81 претендент на депутатский мандат, из них в итоге зарегистрировали — 70, в том числе 60 — от 6 политических партий. Отказать в регистрации по разным причинам в соответствии с законодательством пришлось 11 кандидатам. Сами выборы получились весьма конкурентными — от 3 до 5 кандидатов на 1 мандат.

По результатам обработки 100% протоколов УИК выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными. Избрано 15 депутатов. И вот как распределились «успехи» активных в Чувашии политических партий: 12 победителей шли от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 2 — от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», 1— участвовал в качестве самовыдвиженца.

На итоговом брифинге в Общественной палате Чувашии прошедшие выборы признали открытыми и прозрачными. На всех избирательных участках работало видеонаблюдение, присутствовали 132 наблюдателя, в том числе от политических партий, кандидатов в депутаты и Общественной палаты Чувашии. Свой серьезный мониторинг организации выборов вели Штаб общественного наблюдения и СМИ. Все три дня непрерывно мониторился информационный фон выборного процесса. При появлении публикаций об инцидентах на место немедленно выезжали мобильные группы мониторинга. Так, например, проверили реплику в соцсетях об очередях на участках в Чебоксарском округе. Информация на месте подтверждения не нашла.

Скоро избранные депутаты приступят к исполнению своих обязанностей, и остается пожелать им не терять связь с избирателями, держать на контроле их обращения и во взаимодействии с ветвями власти решать возникающие проблемы на благо Чувашии в целом.

Прозрачность выборов в Чувашии подтвердили наблюдатели. Фото Общественной палаты Чувашии