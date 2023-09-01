Родиться мелодией чувашской песни

Его называют чувашским Пикассо и выдающимся представителем этнического авангарда, глубоким мыслителем и подлинным певцом своего народа. И хотя у него давно сформирован свой стиль, броский, емкий, узнаваемый буквально с первого штриха, кажется, что художник по сей день пытливо ищет себя, не останавливаясь на достигнутых высотах. Он по-прежнему свеж, с жадностью рвется к новым горизонтам и полон творческих сил… В минувшую пятницу в бизнес-центре «Амазония» открылась выставка Праски Витти. Пять десятков картин, создававшихся в течение двух последних лет в Чебоксарах и деревне Айгиши, где прошло детство мастера, погружают зрителей в мир национальной символики, орнаментики и истории.

«Обвенчать» художественный замысел с материальными и духовными элементами культуры своего народа, черпая вдохновение в его многовековом наследии и раз за разом находя повод для того, чтобы взять в руки кисть, — то, чем уже более полувека занимается Виталий Петрович. Масштабные образцы монументально-декоративного искусства, выполненные за годы кропотливого труда во многих городах страны, а также работы в технике горячей эмали, произведения книжной иллюстрации и станковой живописи по праву считают достоянием не только Чувашии, но и всей России.

«Где бы я ни выставлялся, будь то Венгрия, Испания, Франция, Германия, Япония или США, всегда стремился рассказать людям о том, кто такие чуваши. Мне было важно разнести по миру добрую славу о своем народе, и он отвечал мне взаимностью. Многие земляки, переехавшие за границу, приобретали мои картины как напоминание о родной стороне», — рассказывает Праски Витти, чьи полотна, будь то натюрморт, групповой портрет или фантазия на мифологическую тему, объединяют близость к старинным верованиям, фольклору и памяти предков.

Для индивидуальной манеры художника характерны брожение на стыке реальностей, игры с воображением, виртуозное жонглирование метафорами и аллегориями, философские рассуждения о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Все, за что бы ни брался мастер, превращается в неукротимый поток сознания. Кто мы? Как и для чего приходим на эту землю? В чем наше предназначение? Вопросы, заданные автором, ни на мгновение не теряют своей важности и актуальности.

ПРАСКИ ВИТТИ,

заслуженный художник России, народный художник Чувашии: «Я начал свой путь в Чебоксарском художественном училище, где тогда работали люди с характером, смотревшие в глаза ужасам войны, которые умели по-настоящему ценить и писать бездонное небо и счастливые лица людей в праздничных нарядах. Я сам выбрал свой дальнейший путь, отказавшись от направления в институт имени Репина, чтобы не нести ни перед кем ответа, и поступил учиться своими силами. Я вел международные симпозиумы, много работал с художниками по всему миру — среди них у меня много друзей. На мою долю выпало создавать Союз художников и Художественный фонд в молодом городе Тольятти. Но вот уже 30 лет, как вернулся на родину и работаю здесь».

Синтезируя реалистический и условно-метафорический языки, он ступень за ступенью ведет нас вверх по лестнице разумения. Порой даже возникает ощущение, будто изображение, необычное по стилистике, эстетике и содержанию, охватывает разные временные и пространственные плоскости. Здесь органично сочетаются своеобразие художественного взгляда и дыхание языческих мифов, кристальная ясность мысли и абстрактность зрительного ряда, древняя архаическая образность и современные визуальные средства — неотъемлемые части этнофутуризма, предполагающего взгляд на традиции сквозь призму сегодняшнего дня.

Но больше всего удивляет то, насколько по-разному могут смотреться одни и те же сюжеты и образы в разных цветовых решениях, формах и жанровых вариациях. Так, например, в 1970 году Праски Витти создал монументальную роспись в поселке Уральском Пермского края, а на выставке представил ее фрагменты в виде отдельных картин. Нередко можно увидеть на его полотнах и образ чувашской женщины, возникающей в различных ипостасях — женщина-невеста, женщина-хозяйка, женщина-продолжательница рода. Или мировое зло в виде оскаленных волчьих голов, которые спрятаны за пазухой у каждого человека, поскольку все мы грешны и в большей или меньшей степени подвержены дурным помыслам от лукавого.

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации города Чебоксары: «Рад был лично пожать руку мастеру и пообщаться с ним. Народному художнику Чувашии на днях исполнится 87 лет, но он по-прежнему много работает. Его работы полны ярких красок, заражают оптимизмом, передают молодость души автора, его восхищение историей, культурой и подвигами чувашского народа».

Сам же Виталий Петрович говорит, что если бы ему было суждено еще раз обрести воплощение в земной жизни, он бы хотел родиться мелодией чувашской песни. Кстати, сегодня она тоже звучала. Особую атмосферу вернисажу придавала группа «DIVA ETHNO FUTURE SOUND», соединяющая в своем материале народную мелодию, уходящую корнями в деревни и села, с элементами джаза, лаунжа и эмбиента. Так что авторский почерк музыкантов, основанный на синтезе архаики и современности, традиций и новаторства, узнаваем из тысячи. Особенно цепляет слух оригинальное сочетание чувашской пентатоники и пикантной блюзовой гармонии, заставляющее по-новому взглянуть на фольклор. То есть представить рекрутские, лирические и гостевые песни в несколько иной стилевой плоскости, сравнив их аранжировку с уже классическими обработками Федора Павлова, Степана Максимова и Василия Воробьева. По словам организатора и руководителя коллектива Руслана Соловьева, все это очень созвучно творчеству самого Праски Витти. Поэтому для обложки альбома «Hurăn Şulşi» (Березовый лист) решено было взять его картину «Ч?ваш юрри» (Чувашская песня) из книги «Молитва в цвете», выпущенной в ноябре 2021 года к 85-летию художника.

Фото Валерия Панфилова

Публикуется в рамках проекта «Культурные ценности. Наследие. Самобытность», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики