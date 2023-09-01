Про агломерацию без конспирации

Как поправить мастер-­план?

Как будет развиваться огромная территория под названием Чебоксарская агломерация — наверняка интересно каждому ее жителю, а очень многие из них и сами не прочь внести предложения на этот счет. Да и профессионалам с их высокой колокольни не всегда видны все проблемы отдельно взятой улицы или поселка.

Поэтому в рамках разработки мастер-­плана Чебоксарской агломерации совместно с консорциумом компаний под лидерством аналитического центра «Urban Pro» корпорация ДОМ.РФ проведет встречу с местными жителями. Ее цель — максимально учесть мнение граждан при подготовке комплексного документа, который определит приоритеты развития Новочебоксарска, Чебоксарского, Цивильского, Моргаушского и Мариинско-Посадского округов.

Справка «СЧ» Разработка мастер-­плана силами специалистов консорциума компаний под лидерством «Urban Pro» при содействии Кабинета министров Чувашской Республики и при поддержке госкомпании ДОМ.РФ началась в мае 2023 года. Документ будет включать в себя проработку архитектурно-­планировочных, транспортных и инженерных решений, детальный анализ текущего состояния и перспектив развития ключевых рынков крупнейших отраслей промышленности и экономики агломерации. Он нацелен на запуск проектов социального значения, формирование комфортной городской среды, а также стимулирование инвестиционной активности, в том числе со стороны малого и среднего бизнеса и, как следствие, рост экономических показателей всей агломерации.

Встреча пройдет в формате стратегической сессии — другими словами, это будет совместная выработка решений для территорий в составе агломерации. Люди смогут рассказать о проблемах тех мест, где они живут и работают, озвучат идеи по их решению. Как ожидается, на встречу придут городские активисты, профессиональные архитекторы, урбанисты, дизайнеры, эксперты других направлений.

А материала для обсуждения у них будет хоть отбавляй. Ранее для сбора предложений граждан была запущена специальная онлайн-­платформа, куда сразу же стали поступать разные идеи. От самых незамысловатых — например, о том, что на пешеходном мостике к статуе Матери­-покровительнице в Чебоксарах давно пора убрать осыпающийся асфальт и положить на его место фигурную плитку, и до тщательно продуманных архитектурно-­планировочных предложений, снабженных рисунками и фотографиями. Есть и не вполне профильные, но интересные — например, о том, что Чувашии надо завести свой собственный бренд фаст­фуда и угощать гостей республики миниатюрными горячими хуплу.

«Стратегическая сессия позволит определить реальные сценарии развития агломерации, выделить приоритетные и интересующие жителей направления для наиболее эффективного вложения бюджетных средств и инвестиционных ресурсов», — считает Глава Чувашии Олег Николаев.

Сессия состоится 10 сентября в 10.00 в Чебоксарах, в помещении ТЮЗа имени М. Сеспеля (Московский проспект, дом 33). Для посещения необходимо зарегистрироваться по ссылке, которую можно найти на портале ДОМ.РФ.

ДОСЛОВНО

ДЕНИС ФИЛИППОВ,

заместитель генерального директора ДОМ.РФ:

«Разрабатывая мастер-­планы агломераций, городов, реализуя точечные проекты благоустройства, мы, прежде всего, ориентируемся на потребности жителей. Для этого проводятся специальные исследования и опросы, запускаются онлайн-­платформы и интерактивные сервисы для сбора предложений, организуются очные встречи с горожанами. Идеи граждан, связанные с инфраструктурой, комфортной городской средой, сохранением исторического колорита, культурной идентичности обязательно учитываются в финальных документах. Это абсолютно верный подход, ведь в конечном итоге работа по развитию городов направлена на улучшение качества жизни людей».