Колледж в Чувашии первым в РФ начнет профобучение водителей скорой помощи

Подготовка начнется в 2023 году на базе Чебоксарского медицинского колледжа

ЧЕБОКСАРЫ, 30 августа. /ТАСС/. Подготовка профессиональных водителей машин скорой помощи впервые начнется в России в 2023 году на базе Чебоксарского медицинского колледжа. Об этом написал в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

«Начал работу образовательный кластер «Клиническая и профилактическая медицина» на базе чебоксарского медколледжа. Впервые в России Чувашская Республика начнет готовить профессиональных водителей автомобилей скорой помощи», — отмечается в сообщении.

Базовыми площадками в программе обучения водителей карет скорой помощи станут Чебоксарский медицинский колледж, который является ядром кластера, и Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий. «Студенты [техникума], обучающиеся специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», будут учиться <…> взаимодействовать с бригадой скорой медицинской помощи, изучать особенности обслуживания санитарного транспорта», — следует из сообщения медколледжа.

Директор Чебоксарского медицинского колледжа Елена Гурьева пояснила журналистам, что обучение будет проходить с использованием машины скорой помощи.

«Для фельдшеров и водителей скорой помощи после завершения закупочных процедур установим полноразмерный макет машины скорой помощи на движущейся платформе. Они будут изучать внутреннее оснащение автомобиля и особенности оказания помощи детям и взрослым, в том числе во время движения автотранспорта», — сообщила Гурьева.

В образовательном учреждении отметили, что в настоящее время формируется расписание для обучения будущих водителей машин скорой помощи. Ожидается, что в первом потоке новую специальность будут осваивать 25 человек.

Медицинский кластер

Обучение водителей станет частью программы медицинского кластера, созданного в Чувашии по федеральному проекту «Профессионалитет» на базе Чебоксарского медицинского колледжа. Как сообщила журналистам Гурьева, в кластере «Клиническая и профилактическая медицина», кроме подготовки водителей скорой помощи, будет организовано обучение медсестер, зубных техников и фельдшеров.

«Кластер «Клиническая и профилактическая медицина» создан с учетом дефицита кадров в реальном секторе экономики. Мы будем обучать медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи и зубных техников. <…> Кроме медицинских работников, будем обучать еще и водителей скорой помощи, чтобы они были в едином тандеме с бригадой скорой помощи и могли участвовать во всем процессе», — отметила она.

По словам директора медколледжа, из федерального бюджета по проекту «Профессионалитет» выделено 60,5 млн рублей, из республиканского бюджета — 2,5 млн рублей, из внебюджетных источников колледжа потрачено более 5 млн рублей. «Цель «Профессионалитета» — чтобы студент после обучения пришел на рабочее место и уже знал все, что должен делать. <…> Он не будет переучиваться. Нашим выпускникам на рабочих местах в медицинских организациях не скажут: «Забудь то, чему тебя учили», — рассказала Гурьева.

В кластер, помимо колледжа, вошли еще две образовательные организации: Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий, Академия технологии и управления города Новочебоксарска. «Из работодателей нас поддерживают четыре организации: Республиканская клиническая больница, Республиканская стоматологическая поликлиника, Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Новочебоксарская городская больница», — добавила директор медколледжа.