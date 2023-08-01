Тыква-гигант растет в центре Чебоксар у дружной семьи Спиридоновых

…Это то самое чувство, когда ты рад каждому лишнему килограмму. А чтобы им радоваться, нужно всего лишь посадить тыкву-гигант. Она выращивалась рассадой с марта, зовут ее Малыш № 1. Сейчас в окружности тыква достигает 231 см, примерный вес — 95 кг (он вычисляется по специальной формуле). Богатый урожай удивляет всех друзей и знакомых, но ему еще расти до октябрьских заморозков. Спиридоновы надеются, что за месяц тыква наберет не меньше десяти пудов веса.

Дмитрий, глава семьи, трудится инженером по инструментам на электроаппаратном заводе, супруга Аня — предприниматель. Сын Илья — старшеклассник, дочь Вера еще дошкольница. Идея посадить и вырастить такую тыкву пришла Ане. Она нашла в интернете группу тыквоводов и не только записалась в нее, но и приобрела через активистов группы семена гигантской тыквы. Всей семьей нетерпеливо ждали, когда семена взойдут, а потом так же дружно ухаживали за ней, даже маленькая Вера не оставалась в стороне.