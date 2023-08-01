Спрос на квалифицированные кадры в ИТ-сфере увеличился в августе в 3,7 раза

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спрос на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий (ИТ) в августе 2023 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Согласно данным платформы, в августе 2023 года спрос на квалифицированные кадры в IT-сфере увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году», — говорится в исследовании.

За последний месяц количество рабочих предложений в сегменте ИТ стало на 12% больше, чем в июле. Согласно данным экспертов, изменилось отношение работодателей к посещению офиса. Так в ИТ-отрасли число вакансий, в описании которых есть пункт «Регулярное или частичное посещение офиса» увеличилось в 4 раза год к году.

Эксперты обратили внимание, что на фоне растущего числа вакансий также демонстрируют рост и зарплатные предложения для ИТ-специалистов. Например, средняя предлагаемая заработная плата в отрасли, по данным исследования, увеличилась на 23% за последний год и достигла отметки 60,5 тыс. рублей в месяц, а «пиковые значения предлагаемого оклада достигают гораздо больших сумм в зависимости от квалификации и опыта».

Согласно приведенным данным, высокая востребованность у компаний имеется не только на поиск разработчиков. Также, по данным исследования, в 3,2 раза вырос спрос на операторов ПК, а усредненные зарплатные предложения — на 50%, до 49,8 тыс. рублей. «Также число вакансий для специалистов по компьютерной технике увеличилось в 1,9 раза, а оклад им стали предлагать на 20% больше (72 768 рублей). Программистов стали искать в 1,3 раза чаще за последний год, а предлагаемые заработные платы выросли на 15% (73 029 рублей)», — отмечается в исследовании.

В середине августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о дефиците ИТ-разработчиков в России, который оценивается примерно в 500-700 тыс. человек, для поддержания высокого темпа развития отрасли. Однако, по его словам, количество сотрудников в ИТ-компаниях увеличилось за прошлый год на 13% — всего почти 740 тыс. человек работают в ИТ-сфере. При этом, по данным министра, потребность в кадрах у IT-отрасли в стране сохраняется, несмотря на рост ее кадровой базы.

Об исследовании

Сервис для подбора сотрудников «Авито Работа» проводил исследование в июле–августе текущего года. Обрабатывались данные анкет, которые были размещены на сайте сервиса.