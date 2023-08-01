Где выше зарплаты

Доля работников с зарплатой выше средней по стране в Чувашии составляет 20,6%. По данным агентства РИА Рейтинг, это 52-я позиция среди регионов. В целом по России этот показатель на уровне 31,7%.

Чувашия опережает Нижегородскую, Кировскую, Орловскую, Ростовскую области, Республику Марий Эл, Краснодарский край. В лидерах рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ, где три четверти работников имеют зарплату выше среднероссийской. Здесь достаточно высокие заработки на добыче нефти и газа, а цены не столь высокие, как в многих других северных и удаленных регионах. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ — здесь более 61% работников зарабатывают больше, чем средняя величина по стране. ЯНАО также лидер по доле работников с зарплатой выше двух средних по стране — 35,1%.