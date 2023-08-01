Недолго гнал велосипед

В конце июля — начале августа в Новочебоксарске прошла волна краж велосипедов. Так, в августе от дома по улице 10-й Пятилетки была совершена кража велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей, а возле магазина по улице Винокурова украденный велосипед стоил дороже — 22 тысячи рублей. Оперативники новочебоксарского уголовного розыска, расследуя это серийное преступление, установили, что неподалеку от мест пропажи велосипедов каждый раз «светился» один и тот же молодой человек. В скором времени его личность была установлена и предполагаемого воришку задержали. По месту проживания провели обыск и нашли четыре велосипеда. Молодой человек, кстати, ранее уже попадал в поле зрения полицейских.