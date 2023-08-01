Большинство россиян считают Россию лучше других стран

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более половины российских граждан (57%) убеждены в том, что Россия лучше других стран, с 2018 года этот показатель вырос на 5 п. п. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 13 августа. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Россия лучше других стран — с этим утверждением сегодня согласны шесть из десяти россиян (57%), за пять лет показатель вырос на 5 п. п. (2018 г. — 52%)», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что треть опрошенных считают иначе (32%), каждый десятый (10%) не смог точно ответить на вопрос, а 1% респондентов и вовсе отказались отвечать.

«Портрет россиянина, который согласен с тем, что Россия лучше других стран — чаще это женщина (59% против 53% среди мужчин), старше 60 лет (74%), с хорошим материальным положением (66%), проживающая в селе (66%), предпочитающая смотреть телевизор (78%). Портрет россиянина, который не согласен с тем, что Россия лучше других стран — чаще это мужчина (35% против 30% среди женщин), до 25 лет (57%) или 35-44 лет (44%), с незаконченным высшим или высшим образованием (41%), с плохим материальным положением (43%), житель Москвы или Санкт-Петербурга (45%), активный пользователь интернета (47%)», — уточняется в результатах опроса.

По данным ВЦИОМ, более половины россиян выразили согласие в том, что патриоты должны всегда поддерживать Россию, даже если она не права (55%). Не согласились с этим 36% опрошенных, 9% не смогли ответить на вопрос. Практически половина респондентов согласилась с тем, что мир был бы лучше, если бы граждане других государств были похожи на людей в России (47%). Четверо из десяти (40%) не согласны с этим утверждением, 13% не ответили на вопрос. Согласно исследованию, 49% опрошенных считают, что чем больше влияние России на другие страны, тем лучше живут их граждане. Треть россиян (33%) не разделяют такого мнения, 16% не смогли дать точного ответа, 2% отказались отвечать.