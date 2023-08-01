Инструментарий для инвестиций

На стратегической сессии в рамках Высшего экономического совета Чувашии обсуждалось применение перспективных региональных инструментов поддержки инвесторов. В работе сессии участвовал Глава республики Олег Николаев.

Эксперты, представители бизнеса, потенциальные инвесторы вели речь о том, как в регионе работают такие инструменты, как офсетные контракты, сквозной инвестиционный поток, соглашение о защите и поощрении капвложений (СЗПК), инвестиционный налоговый вычет. Из представленных предложений Олег Николаев выразил поддержку двум инициативам, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

В частности, налоговому вычету, озвученному зам. генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» Наталией Партасовой. Отмечалось, что Налоговым кодексом предусмотрена возможность финансирования затрат на приобретение, реконструкцию, модернизацию основных фондов. Но на сегодня этой нормой практически никто не пользуется. «Причины, по которым предприятия не идут на данный вид вычета, могут быть различными и требуют дальнейшего изучения. Существуют ограничения по размеру ставки налога на прибыль, которая составляет 8,5%. Это означает, что налогоплательщики могут воспользоваться разницей между ставкой налога на прибыль и ставкой налога на имущество (17%) для уменьшения налогооблагаемой базы», — сказала она. Кроме того, для предприятий создание бизнес-плана и подготовка необходимого пакета документов может быть сложной задачей. Есть необходимость провести более широкую пропаганду данного механизма, популярно объяснить, как он работает.

Вторая инициатива, поддержанная Главой, связана с офсетными контрактами. По его словам, практически каждую государственную и муниципальную закупку следует рассматривать как перспективное направление для организации соответствующего продукта. Он выразил пожелание, чтобы уже этим летом был зафиксирован первый офсетный контракт и разработан алгоритм действий для всех участников процесса.

В проекте соглашения о защите и поощрении капвложений главным минусом, по словам Олега Николаева, является его абсолютная новизна. «Хотелось бы предостеречь от заблуждения, что упоминание «инфраструктуры» означает, что мы не намерены решать существующие проблемы, в частности, в области очистных сооружений в рамках данного проекта. Для строительства таких сооружений необходимо тщательно изучить все производственные площадки на территории муниципалитета и разработать план строительства линейных очистных сооружений. Именно эти линейные сооружения создаются в рамках новых инвестиционных проектов и могут быть включены в проект СЗПК», — прокомментировал он.