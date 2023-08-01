Тренируемся и побеждаем

Спортивная подготовка к 85­-й эстафете «СЧ» уже началась. И первыми вышли на тренировки лидеры прошлогодних забегов.

Несмотря на обилие эстафетных титулов, сборная Минспорта готовится к стартам почти каждый день: люди тренируются во внерабочее время, утром или вечером. И хотя в этом году состав команды обновился — свои силы в легендарной эстафете попробуют и дебютанты — но стимул к победе нынче особенно высок. В этом году свое столетие отмечает спортивная отрасль республики и страны, и такое событие надо, конечно, ознаменовать высоким спортивным результатом.

Отстоять титул чемпиона в основной группе намерены студенты Чебоксарского Политеха. Но и соперники не дремлют. Мечтают взять реванш спортсмены педагогического университета — им в прошлом сентябре совсем чуть-­чуть не хватило до победы. Да и в ЧГУ тоже нацелены на золотые медали. И причем — не на один комплект.

— Команды нашего вуза традиционно планируют участвовать в нескольких забегах — в женской группе, группе ветеранов, соревнованиях основных команд, — говорит заместитель заведующего кафедрой физической культуры и спорта ЧГУ Авенир Ермолаев. — В университете много сильных легкоатлетов, они уже тренируются, и верим, выступят успешно.

Все успешные команды после финиша ждут пьедестал, кубки и призы. А наградить их помогут партнеры эстафеты. Первые помощники у нас уже есть — в команду друзей эстафеты вошли компания «Отделфинстрой», Чувашпотребсоюз и Нотариальная палата Чувашской Республики. Эти организации всегда поддерживают соревнования «СЧ», и в этом году не стали изменять традициям. Спасибо им — вместе мы сделаем эстафету ярким спортивным праздником!

Из рук чемпионки мира и Европы Алины Ивановой получить эстафетный кубок приятно вдвойне. Знаменитая спортсменка и в этом году обязательно придет на эстафету и будет награждать лучшие команды. Фото из архива редакции