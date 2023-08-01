Тренируемся и побеждаем

Спортивная подготовка к 85-й эстафете «СЧ» уже началась. И первыми вышли на тренировки лидеры прошлогодних забегов.
Несмотря на обилие эстафетных титулов, сборная Минспорта готовится к стартам почти каждый день: люди тренируются во внерабочее время, утром или вечером. И хотя в этом году состав команды обновился — свои силы в легендарной эстафете попробуют и дебютанты — но стимул к победе нынче особенно высок. В этом году свое столетие отмечает спортивная отрасль республики и страны, и такое событие надо, конечно, ознаменовать высоким спортивным результатом.
Отстоять титул чемпиона в основной группе намерены студенты Чебоксарского Политеха. Но и соперники не дремлют. Мечтают взять реванш спортсмены педагогического университета — им в прошлом сентябре совсем чуть-чуть не хватило до победы. Да и в ЧГУ тоже нацелены на золотые медали. И причем — не на один комплект.
— Команды нашего вуза традиционно планируют участвовать в нескольких забегах — в женской группе, группе ветеранов, соревнованиях основных команд, — говорит заместитель заведующего кафедрой физической культуры и спорта ЧГУ Авенир Ермолаев. — В университете много сильных легкоатлетов, они уже тренируются, и верим, выступят успешно.
Все успешные команды после финиша ждут пьедестал, кубки и призы. А наградить их помогут партнеры эстафеты. Первые помощники у нас уже есть — в команду друзей эстафеты вошли компания «Отделфинстрой», Чувашпотребсоюз и Нотариальная палата Чувашской Республики. Эти организации всегда поддерживают соревнования «СЧ», и в этом году не стали изменять традициям. Спасибо им — вместе мы сделаем эстафету ярким спортивным праздником!
Из рук чемпионки мира и Европы Алины Ивановой получить эстафетный кубок приятно вдвойне. Знаменитая спортсменка и в этом году обязательно придет на эстафету и будет награждать лучшие команды. Фото из архива редакции
НАПОМНИМ
Предварительные заявки на участие в эстафете принимаются до 17 часов 31 августа по электронному адресу maneg1@mail.ru. Без предварительных электронных заявок команды к соревнованиям не допускаются. Отправили заявку — получите нагрудные номера для своей команды. Выдача их состоится 31 августа в редакции газеты «Советская Чувашия» (г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13, 4й этаж) с 13.00 до 16.30. Руководитель команды должен представить в Мандатную комиссию именную заявку, заверенную врачебно-физкультурным диспансером или врачом местной больницы, на каждого участника — копию паспорта, справку с места учебы (работы) и копию зачетной книжки студента высшего и среднего специального учебного заведения.