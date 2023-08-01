Проявили характер и собрали полный комплект наград

Отличные результаты показали воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды на чемпионате и первенстве России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри короткий круг», которые завершились в Удмуртии.

В битве за награды преуспел Евгений Евграфов, показавший на финише второй результат у мужчин. В свою очередь в возрастной группе девушек 15-16 лет золотую награду завоевала Элина Семенова. Также медали на счету самых юных участников сборной Чувашии — в возрастной группе 13-14 лет среди юношей третье место занял Денис Романов, а у девушек замкнула пьедестал почета Евгения Адушева, сообщили в Минспорта Чувашии.