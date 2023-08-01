Организаторы детского слета в Чувашии провели его вопреки предостережению прокуратуры

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа. /ТАСС/. Мировой суд приговорил к штрафу в размере 250 тыс. рублей детско-юношеский спортивный клуб «Такуан» (ЧРОО «ДЮСК „Такуан“) в Чувашии за организацию палаточного спортивно-оздоровительного слета „Путь воина — 2023“ в Ядринском муниципальном округе вопреки предостережению прокуратуры. Об этом говорится в сообщении, распространенном надзорным ведомством.

«Постановлением мирового судьи общественная организация „Такуан“ признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

По информации надзорного ведомства, ранее прокурор района объявил руководителю общественной организации предостережение о недопустимости проведения мероприятия с нарушением требований действующего законодательства. «Однако с начала июля на берегу реки Сура возле деревни Сареево Ядринского муниципального округа ЧРОО „ДЮСК „Такуан“ организован летний палаточный спортивно-оздоровительного слет для детей», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в июле лагерь «Путь воина» проводился для детей 7-15 лет на берегу Суры. Ведомство выявило ряд нарушений: так, общественная организация не включена в реестр организаций отдыха детей, предварительное уведомление в управление Роспотребнадзора по Чувашии не направлялось, санитарно-эпидемиологическое заключение не получено. В сообщении также говорится, что не была организована дезинфекция столовой посуды, не представлены медицинские книжки тренеров, рацион питания не соответствовал примерному меню.

В отношении юридического лица прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.65 КоАП РФ (предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления). Ядринский районный суд привлек общественную организацию к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), назначив 10 тыс. рублей штрафа.