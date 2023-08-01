В столице Чувашии открылся фестиваль «Зеленое золото России – 2023»

Это представительный красочный форум, на котором пивовары страны продемонстрируют свою продукцию, а хмелеводы обсудят перспективы своей отрасли.

Фестиваль в Чебоксарах проходит во второй раз. В прошлом году он был «вписан» в формат Дня республики, но по многочисленным предложениями пивоваров и хмелеводов было решено выделить его в самостоятельный праздник. Ему даже и талисман придумали – забавного Хмеленка.

В белоснежных шатрах на площади Речников расположились хозяева и гости столицы со своими пенными напитками и закусками. Вплоть до экзотических – огромными морскими крабами, полутораминутной пиццей, быком на вертеле. Приехали представители 21 завода из 11 субъектов России, в том числе Калужской, Самарской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Ульяновской, Пензенской, Московской областей, Татарстана, Марий Эл. В одном из шатров расположился музей пивоварения и деревенского быта, который представлен фольклорным коллективом из села Большая Выла Аликовского округа.

С утра первого дня фестиваля площадка принимала гостей на дегустацию пива. Она проходит сетами по 2,5 часа каждый. Из-за жары посетителей сначала было не сильно много, но к вечеру, когда наступила прохлада, стало яблоку негде упасть. К этому времени прибыл Глава Чувашии Олег Николаев. Он ознакомился с экспозицией чуть ли не каждого участника, подробно интересовался их работой.

Открывая фестиваль, Глава сказал, что такие мероприятия нацелены не просто на организацию культурно-развлекательной программы, а в первую очередь способствуют решению серьезных вопросов по развитию хмелеводства. «В этом году фестиваль стал по-настоящему всероссийским, и у нас есть все возможности развить и объединить имеющиеся компетенции в ресторации, общественном питании и хмелеводстве», — подчеркнул Глава.

Участников приветствовали также председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, директор Чувашского филиала Россельхозбанка Ирина Письменская. Банк выступает генеральным спонсором фестиваля. Впереди – деловая программа, которая начнется 12 августа.