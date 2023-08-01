За год число регулярно занимающихся спортом россиян выросло на 4 млн человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Количество систематически занимающихся спортом россиян за последний год увеличилось на 4 млн человек и уже составляет 53% от всего населения страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен аппаратом вице-премьера.

12 августа в России отмечается День физкультурника.

«В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны, — сказал Чернышенко. — Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах, сегодня более 345 тыс. спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов, благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом. Уже 53% граждан ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек. Российская спортивная школа всегда славилась профессионалами и богатейшим опытом, признанными во всем мире, с праздником, друзья, и только вперед».

«Россия создает новые форматы, мы приглашаем весь мир участвовать в спортивных соревнованиях, таких как Игры стран СНГ, Игры стран БРИКС, Игры дружбы и, конечно, международный мультиспортивный турнир „Игры будущего“, который впервые пройдет в 2024 году в Казани, — продолжил вице-премьер. — Сегодня тестовые мероприятия „Игр будущего“ привлекли внимание несколько десятков стран, а в России открылось 60 региональных отделений Всероссийской федерации фиджитал-спорта».

Ранее Чернышенко заявлял, что целью на 2023 год является увеличение числа россиян, занимающихся спортом, до 70,1 млн человек, к 2024 году цифра должна составить не менее 100 млн человек.