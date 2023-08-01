В Янтиковском народно-краеведческом музее идет капитальный ремонт

Сейчас главные люди здесь — строители. С марта этого года в рамках нацпроекта «Культура» в музейных помещениях идет капитальный ремонт. Уже заменены пол, окна, завершена кладка внутренних стен, проложена электропроводка, а сейчас ведутся штукатурные работы.

«Все экспонаты на временном хранении, а после ремонта они будут размещены в музее по новому дизайну», — рассказал министру культуры Светлане Каликовой заведующий музеем Владимир Федоров.

Благодаря нацпроекту в этом году привели в порядок и Канашский краеведческий музей. 16 лет назад он переехал в помещение бывшего кинотеатра «Мир», зданию были необходимы капитальный ремонт кровли фасада, частичная замена освещения и отопления. Ремонтные работы почти завершены, открытие обновленного музея планируется в августе.

В ходе рабочей поездки по районам Светлана Каликова побывала и в Цивильске, где в рамках нацпроекта «Культура» идет строительство Центра культурного развития. Внутри нового здания на 197 посадочных мест будут располагаться многоцелевой зрительный зал с возможностью кинопоказов, танцевальный класс, помещения для кружковой работы, выставочное пространство, книжное кафе. Основой для культурного центра в Цивильске стал один из типовых проектов, разработанных Минкультуры России. Каждый блок будет размещен в отдельном корпусе, а все они в единой композиции выстроятся в подобие цветка. В республике таких центров еще не возводилось, сообщают в Минкультуры Чувашии.

Нинель Ткаленко

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: — Благодаря нацпроекту «Культура» в этом году очень серьезный объем финансовых средств вложен в четыре музея. В двух музеях проводится ремонт, еще два получили средства на обновление экспозиции. Это Алатырский краеведческий музей, где реализуется дизайн-проект «Музей русской провинции», создается постоянная выставочная экспозиция, и мемориал «Строителям безмолвных рубежей» — на оснащение его музейной экспозиции выделено 11,9 млн рублей. О том, что в Канашском музее завершается ремонт, можно догадаться только по нескольким стопкам облицовочной плитки у фасада здания.