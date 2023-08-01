Лучшие округа получат вознаграждение, а аграрии — новые субсидии

Органы власти Чувашии наделяются правом участия в организации сохранения и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории республики. Проект соответствующей поправки в одноименный республиканский закон принят на заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

Как отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, необходимость изменения связана с требованием федерального закона об объектах культурного наследия. А министр физической культуры и спорта Василий Петров внес проект поправок в свой отраслевой закон. Он касается исключения из полномочий субъектов страны установление порядка приема в физкультурно-спортивные организации, созданные регионами.

В рамках модернизации системы электронного взаимодействия вводится «Региональная информационная система межведомственного электронного взаимодействия Чувашской Республики». Проект данного постановления предложен и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Анной Ивановой. Система является региональным агрегатором данных о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней на территории Чувашии.

Нормативы расхода теплоэнергии, используемой на подогрев холодной воды при предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению, будут дифференцированы, исходя из видов систем снабжения. Соответствующие поправки в действующее постановление правительства представил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Такая необходимость возникла в связи с принятием соответствующих федеральных актов.

Перечень субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования расширяется. Проект необходимых поправок в правила предоставления субсидий из бюджета республики предложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Дополнительно в этот перечень вводятся агрегаты для опрыскивания полей, оборудование для подготовки и раздачи кормов.

На заседании принят ряд документов в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения. В частности, внесены изменения в постановление от 26 июля 2017 года, касающееся предоставления средств из республиканского бюджета на возмещение работодателям затрат, связанных с адаптацией на рабочем месте. Как отметила и.о. министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева, согласно Трудовому кодексу прием на работу оформляется трудовым договором, и работодатель вправе издать на его основании приказ о приеме на работу. Таким образом, такой приказ является правом, а не обязанностью работодателя.

Другим постановлением Минтруда вносятся изменения в положение о региональном государственном контроле за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Для реализации ограничений на проведение проверок бизнеса в условиях санкционного давления установлен закрытый перечень оснований для проведения внеплановых проверок, одним из которых является выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований. Таким образом, возрастает необходимость совершенствования механизмов внепланового контроля. В частности, при контроле за квотированием рабочих мест для инвалидов проектом уточняется ключевой показатель его результативности и эффективности.

На заседании утверждены размеры межбюджетных трансфертов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Как доложил руководитель Госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов, конкурс проведен по пяти номинациям. В связи с преобразованием муниципальных образований региональный этап конкурса проведен только по одной категории среди муниципальных округов и городских округов. В региональном этапе конкурса участвовали 40 муниципальных образований. Всего на поощрение предусмотрено 3,9 млн рублей. В том числе за первые места в номинациях — 300 тыс. рублей, вторые — 260 тыс., за третьи — 220 тыс. рублей