Ученые ЮФУ разработали новую методику быстрого лечения после серьезных травм и инсультов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Ученые академии биологии и биотехнологий Ивановского Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новую методику быстрого лечения тяжелых травм и инсультов на разных стадиях выявления заболевания или травмирования. Она заключается в использовании ингибиторов ферментов, которые регулируют активность генов и белков в организме, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮФУ.

«Исследование посвящено процессам ацетилирования и деацетилирования белков при повреждении аксона — отростка, передающего сигнал от нервной клетки к нейронам, мышечным клеткам или же клеткам внутренних органов. Такие повреждения могут возникнуть при бытовых и спортивных травмах, ДТП, ошибках медперсонала, а также присутствовать на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Паркинсона и других. В результате исследования мы пришли к выводу, что перспективным направлением для лечения является использование ингибиторов ферментов деацетилаз гистонов, которые могут восстанавливать работу белков в сторону выживания нервных клеток», — привели в сообщении слова научного сотрудника лаборатории «Молекулярная нейробиология» академии биологии и биотехнологий Ивановского ЮФУ Валентины Дзреян.

В вузе уточнили, что такое изучение процессов ацетилирования и деацетилирования белков при повреждениях нервов проведено впервые и продолжается на других моделях, в частности при инсульте. Исследование поможет избирательно подходить к поиску препаратов для восстановления нервов после травмы.

Результаты работы опубликованы в журналах Molecular Neurobiology, International Journal of Molecular Sciences, Cells, Brain Research Bulletin и поддержаны стипендией президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, а также проектами Минобрнауки России.