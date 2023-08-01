«Шевле» сияет и сквозь тучи

В мероприятиях Фонда Ани Чижовой я принимаю участие не первый год, и не перестаю удивляться, как из хаоса, из неконтролируемых действий десятков людей, которые предоставлены сами себе и сами решают, как обустроить выделенный участок работы, рождается большой праздник. И в нем каждый находит себе уютное место и способ порадоваться.

Помогать — это заразно, тут никто никого не уговаривает и не заставляет. «Маш, привет. У нас мастеров не хватает», — пишет Валерия, с ней мы давно по событиям фонда знакомы. И ты соглашаешься, и еще сдаешь половину друзей, которые тоже отвечают: «Да, конечно, мы будем», — как же тут можно отказать. И вот у тебя в ленте две недели один «Шевле» — все напряженно готовятся к празднику: здесь красят арт-объекты, там крутят фитили для огненного шоу, тут знакомый музыкальный коллектив выдумывает какие-то невероятные бургеры. А подруга прибегает вечером за горелкой, она останется ночевать с младенчиком и палаткой. «Ого! — думаешь ты. — Вот это будет вспышка! Похоже, соберется весь город!»

…Еду в «Буревестник» с детьми и огромной коробкой для мастер-класса. Маршрутки за Волгу, как водится по утрам в выходные, набиты под завязку, старушки на остановках ворчат: «Час стоим, все полные проезжают»! От остановки до базы отдыха километра полтора, пряный сосновый воздух горячий, как в бане, коробка оттягивает руки, дети переживают, как бы не заблудиться. Но мимо не пролетишь — машины одна за другой, и все туда. Нам везет, подбирают коллеги из «Чебоксарских новостей». «Тоже на «Шевле»? — А куда же еще!»

За десять минут до начала на берегу почти пусто — мастера ищут беседки и неспешно раскладывают свое хозяйство, на сцене пробуют свою мощь колонки, в воде у берега лениво плещутся отдыхающие. Пока не подошла моя очередь работать, можно самой попробовать активности. Стрельба из лука, живопись, хитроумные ящички с квестами, музыкальный квиз, эконастолки, фотозона, массаж под легким тюлем шатра и медитация под шаманский бубен…

Со сцены объявляют расписание работы лектория, но дойти туда не получается — дети залипли в сенсорной зоне: звенят в импровизированный ксилофон на деревьях и бутылки с разноцветной водой, чуть не с головой ныряют в мешки — надо найти семь сокровищ! За сосной под веселое бреньканье укулеле играют английскую сказку… Сколько же невероятных людей в Чебоксарах!

Все больше и больше людей собирается возле главной сцены — приходит «трамвайчик», едут еще машины — к трем часам жизнь здесь уже кипит. Размеренные движения юных дзюдоистов и девушек-лебедушек в восточных костюмах сменяют «живые танцы», и волна гостей выплескивается на сцену, превращаясь из зрителей в главных действующих лиц этого события. И здесь как-то совсем не видишь разницы, обычные это дети или особенные, веселятся и радуются все одинаково.

Шатер с фудкортом и маркетом полон. Трудно удержаться — хочется купить примерно все, и это тот самый случай, когда не только не жалеешь тратить, но даже наоборот, потому что все пойдет на доброе дело.

Но вот время возвращаться в свою беседку — пора сменить подругу, которая спешно доклеивает последние бантики, и начать мастер-класс. Стайка пробегающих мимо девчонок интересуется, успеют ли они за полтора часа и напечатать платочки с чувашским орнаментом, и сделать чокер в соседней беседке. И вот только я разложила все тряпочки, валики, штампики, только первая партия мастерящих уселась за работу… Небо на горизонте почернело, а через минуту ветер уже срывал скатерти со столов, и косой дождь вбивал в грязь все, что на них лежало. Визг, хохот, девчонки с недоделанными чокерами орут и прячутся под столом, а по крыше барабанит град размером с голубиное яйцо.

Когда стихия утихомирилась, никто не ушел. Мне не довелось увидеть, как после второй волны непогоды хедлайнеры фестиваля группа «Обстоятельства» пересобрала аппаратуру под крышей и продолжила свой концерт, как художники, авторы инсталляций, поднимали их из воды, но видела лица людей рядом. Как они ловили улетающие скатерти, отмывали от грязи мольберты, чтобы дети продолжили рисовать, как делились друг с другом сухими вещами, подвозили до остановки. Обнимались, водили хороводы. Как смеялись, там, где могли бы ворчать.

…В благотворительном фестивале «Шевле» (а это слово переводится с чувашского как луч, вспышка, сияние), организованном Фондом Ани Чижовой, приняли участие более 1200 человек. Над созданием праздника совершенно бескорыстно работали 312 человек — спортсмены, певцы, художники и танцоры, экологи, ведущие, журналисты, мастера на все руки и знаменитые люди. Общая сумма сбора от покупки билетов и спонсорской помощи составила более полумиллиона рублей. Этих средств достаточно, чтобы на целый год компенсировать затраты выездной службы помощи фонда — чтобы психологи, игровые терапевты, эрготерапевты и няни могли доехать к больным детям домой.