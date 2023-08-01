Социальное жилье — в приоритете

Как и экологические стандарты на транспорте

На сегодня 57,3 тыс. семей республики состоят на учете как нуждающиеся в жилье. Это на 6% меньше, чем было в 2022 году. В нынешнем из бюджетов разных уровней выделяется более 2,1 млрд рублей на обеспечение жильем 1,3 тыс. семей различных социальных категорий граждан, доложил на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Максимально снизить риски в обеспечении жильем, особенно переселяющихся из аварийных домов. До конца года полностью выполнить плановые цифры переселения.

Речь идет о молодых семьях, ветеранах, инвалидах, многодетных, детях-сиротах и других категориях. На сегодня господдержка в получении жилья оказана 671 семье на сумму 1,2 млрд рублей. В приоритете на нынешний год — дети-сироты и многодетные с 5-6 детьми, а также ускоренная программа расселения из аварийного жилья.

На 1 июля право на получение жилья имели 1376 детей-сирот. В настоящее время формируется план обеспечения их квартирами в течение ближайших пяти лет, заверил Данилов. На это потребуется около 4 млрд рублей. В 2023 году предусмотрено 659 млн рублей для 315 сирот, из них 69 — с использование жилищных сертификатов. В минувшем первом полугодии освоено 304 млн, приобретено 159 жилых помещений. Ниже среднего показатели освоения в Комсомольском, Моргаушском, Вурнарском округах, городе Чебоксары. В целях минимизации рисков освоения средств Минстрой подготовил проект распоряжения об их перераспределении между округами.

Глава заострил внимание на снижении рисков освоения средств, в частности, в переселении из аварийного жилья. Например, в Шумерле, где необходимо «по дням расписать, что надо делать, какие задачи решать. При необходимости мы подставим вам плечо», — сказал Олег Николаев. Не менее важна задача обеспечения жильем сирот и многодетных семей. Это касается подбора и оформления земельных участков для строительства, поиск подрядчиков, для которых надо создать коммерческую заинтересованность.

ПОРУЧЕНИЕ.

В положенные сроки утвердить и начать внедрение экологических стандартов на пассажирском транспорте.

Об итогах регулярных пассажирских перевозок за первое полугодие рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. В июне этого года правительство республики приняло программу комплексного развития транспортной инфраструктуры региона и Чебоксарской городской агломерации на период до 2032 года. Этот документ — условие для участия в мероприятиях по обновлению подвижного состава в рамках соответствующего федерального направления нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках проекта Чувашии одобрено приобретение в 2024 году 40 троллейбусов большого класса.

На автомобильном и городском электротранспорте республики перевозки осуществляются по 428 маршрутам 123 перевозчиками. В целом по стране количество пользователей общественного транспорта снизилось за последние 10 лет на 19%. Это обусловлено, в частности, изменениями структуры пассажирских перевозок в связи с ростом количества частного автопарка. Влияет также отток сельского населения. Наиболее заметно это сказывается на автобусных маршрутах республики. Если в 2013 году ими перевезено 105 млн человек, то в 2022 году — 93 млн. А за нынешнее первое полугодие — 31 млн человек. Одним из путей обеспечения рентабельности перевозок и сохранения социально значимых маршрутов министр видит перевод отдельных из них на регулируемые тарифы.

В то же время доля пользователей городского электротранспорта растет. За 6 месяцев 2022 года на нем перевезено 23,7 млн пассажиров, за тот же период нынешнего — 24,3 млн. В республике создано ГУП «Чувашское транспортное управление». Для обновления парка в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено 651 млн рублей на покупку 21 троллейбусов, которые должны выйти на линии в четвертом квартале.

Как подчеркнул министр, это экологически чистый вид транспорта, обладающий большой вместимостью. В следующем году в регионах, включая Чувашию, должен быть принят стандарт транспортного обслуживания. Будут предъявляться более высокие экологические требования, требования к комфортности и безопасности перевозок. Олег Николаев обратил внимание, прежде всего, на своевременное внедрение экологических стандартов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Особое внимание на трудоустройство выпускников образовательных организаций следует обратить в сфере здравоохранения. Процесс обеспечения медицинскими кадрами следует ускорить.

У выпускников учебных заведения хлопотная и непростая пора — надо найти место приложения накопленных за время учебы знаний. По данным министра образования Дмитрия Захарова, 23 организации республики готовят специалистов по 128 программам среднего профобразования, в том числе по 34 профессиям и 94 специальностям. Подготовка таких профессионалов идет также в ряде вузов.

В 2022 году техникумы, колледжи и вузы выпустили более 1600 квалифицированных рабочих, свыше 5,3 тыс. специалистов среднего звена и около 7,4 тыс. — с высшим образованием. 74% выпускников трудоустроены. В 2023 году число выпускников выросло, 27% из них уже нашли работу, практически все — в Чувашии. Наиболее высокий процент трудоустройства — у выпускников ЧГУ, среди техникумов — у Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.

Глава республики считает необходимым обратить особое внимание на трудоустройство выпускников медицинских учебных заведений. Одних только фельдшерско-акушерских пунктов в этом году строится более 40, что потребует новых специалистов. Но сами новые здания ничего не дают — их надо заполнить квалифицированными медиками.

На совещании заслушаны отчеты о ходе подготовки к Всероссийскому фестивалю «Зеленое золото России — 2023» и об итогах участия делегации Чувашии в молодежном форуме ПФО «iВолга».