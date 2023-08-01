Олег Николаев возглавил рабочую группу по организации I Всемирных игр национальных видов единоборств в Чебоксарах

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Помимо Главы Чувашии, в нее вошли депутат Госдумы, председатель регионального филиала Российского союза боевых искусств Анатолий Аксаков, министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, а также представители иных исполнительных и муниципальных органов республики, правоохранительных органов.

«Наша главная задача — показать красоту и уникальность национальных видов спорта, которые развиваются в России и Чувашии, а также расширить туристический потенциал региона. Кроме того, Всемирные игры станут прекрасной площадкой для международного соревновательного опыта наших атлетов и мощным импульсом по вовлечению мальчишек и девчонок в спортивные школы и секции», — заявил Николаев.

Игры с участием представителей свыше 10 стран пройдут с 4 по 8 октября. В программу войдут айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, вьет во дао, киокушин, корэш, мас-рестлинг, рукопашный бой, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», а также виды единоборств: казачьи боевые искусства, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош.

Опубликовано: 1 августа 2023 г.


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